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Рубрика: Власть

В Новосибирск прибыл научный "Поезд Победы"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирск прибыл поезд-музей "Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны". В течение трех дней он будет стоять на первой платформе железнодорожной станции "Новосибирск - Главный".
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 Новосибирск - 74-я остановка по маршруту поезда-музея, 61-й город и 39-й регион. Акция организована Министерством науки и высшего образования РФ и проходит в рамках Года науки и технологий. На территории региона поддержка оказана правительством Новосибирской области.

Фото: Татьяна Кравченко
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В каждом вагоне поезда-музея размещена экспозиция, повествующая о событиях военных лет, представлены исторические факты и воспоминания людей. Мультимедийное сопровождение выставки включает 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, картины походной солдатской жизни и воспоминания мирного довоенного времени.

 Кроме того, в поезде-музее можно ознакомиться с научными достижениями, открытиями и прорывными разработками отечественных ученых, которые внесли свой весомый вклад в Победу и развитие мировой науки.

 В здании железнодорожного вокзала одновременно открыта научно-познавательная площадка информационного центра по атомной энергии Новосибирска. Здесь можно с помощью "Детектора знаний" проверить свою осведомленность о научных открытиях и разработках советских ученых, сделанных в годы Великой Отечественной войны, узнать новые факты об атомных технологиях с помощью игры "Тайны атома", восстановить хронологическую цепочку научных открытий в "Хронографе".

 В пресс-службе областного правительства сообщили, что для гостей "Поезда Победы" организованы научно-познавательные мероприятия. Посещение осуществляется организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

 Чтобы попасть на экскурсию, необходимо зарегистрироваться на сайте акции и получить бесплатный электронный билет. Регистрация предоставляет возможность просмотра экспозиции одному взрослому и двум его детям в возрасте от 6 лет.

 Сайт: http://poyezd-pobedy.ru

 Официальные хештеги акции: #ПоездПобеды #ПоездПобеды54

Фото: Татьяна Кравченко
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