В Новосибирской области заработает новый механизм обеспечения жильем

Правительство Новосибирской области в текущем году планирует приступить к реализации первых проектов с применением механизма комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщил на пресс-конференции министр строительства региона Иван Шмидт, для этого разработана и принята вся необходимая нормативно-правовая база.

По словам министра, это позволит решать такую важную задачу, как расселение ветхого и аварийного жилья.

- Сегодня определены шесть пилотных площадок, которые предполагается развивать с использованием КРТ. Общая площадь данных территорий составляет десять гектаров. Объем инвестиций - более 14,8 миллиарда рублей. В данный момент на этой территории, в домах, которые подлежат расселению, проживает чуть более тысячи человек. После расселения и застройки планируется, что здесь будет построено более 250 тысяч квадратных метров жилья, в которых будут жить почти семь тысяч человек, - рассказал Иван Шмидт.

Предполагается, что в список площадок войдут территории, расположенные в районе улиц Кубовой, Дунаевского, Солидарности, Аренского, Знаменской, Мошковской и другие.

- Перед нами стоит серьезная цель нацпроекта "Жилье и городская среда" - увеличить объемы жилищного строительства. К 2030 году в регионе должно вводиться не менее 2,6 миллиона квадратных метров жилья, что позволит улучшить жилищные условия 70 тысяч семей, проживающих в регионе, - отметил министр. - Задача очень амбициозная, и мы надеемся, что хорошим подспорьем в этом вопросе станет реализация механизма комплексного развития территорий.

Помимо этого, в регионе активно ведется строительство социально значимых объектов, в том числе несколько знаковых, крупных инфраструктурных проектов. В частности, строительство многофункциональной ледовой арены, рассчитанной на 10 тысяч зрителей, нового кампуса НГУ мирового уровня, федерального детского реабилитационного центра, уникального комплекса зданий СКИФ, реконструкция бассейна СКА.

Справка "РГ"

По данными регионального минстроя, в области по графику выполняются планы по вводу жилья в эксплуатацию. За первые семь месяцев 2021 года в регионе введено в эксплуатацию более 808 тысяч квадратных метров жилья. Из общего объема по-прежнему преобладают многоквартирные дома (67 процентов от общего объема). Всего в этом году запланирован ввод более 1,68 миллиона квадратных метров жилья.