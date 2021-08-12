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Рубрика: Власть

В школах Новосибирской области станет больше на две тысячи мест

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В действующих школах Новосибирской области в 2021 году дополнительно создадут около двух тысяч мест.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Эта работа на особом контроле правительства области и ведется в рамках программы по развитию образования в регионе за счет средств областного бюджета.

Фото: Татьяна Кравченко
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Во время посещения школе №196 в Кировском районе Новосибирска заместитель губернатора Сергей Нелюбов сообщил, что новые места открывают за счет ремонтов помещений, которые в школах не использовались или использовались не по назначению.

- В текущем году в 36-ти образовательных организациях региона запланировано создание почти двух тысяч новых мест за счет перепрофилирования помещений. Всего на эти цели направлено более 180 миллионов рублей, - прокомментировал Сергей Нелюбов.

В 2019 году на создание 3,5 тысячи дополнительных мест было выделено 235 миллионов рублей.

Например, в 196-й школе высвободили помещение, которое занимали арендаторы, отремонтировали его. Теперь здесь смогут разместить пять новых начальных классов учебных помещений.

Всего в учебном заведении будет создано 150 дополнительных учебных мест, благодаря чему появится возможность разгрузить вторую смену. Для региона это очень актуально. По данным пресс-службы областного правительства, в настоящее время в образовательных организациях обучается 350 тысяч детей, по прогнозам, количество обучающихся в ближайшее время увеличится еще на 10-12 тысяч человек.

- Ремонты неиспользованных или перепрофилированных помещений направлены на создание дополнительных мест в действующих школах. Во вновь создающихся классах проводится комплексный ремонт - заменяется электрика, сантехника, проводятся многие другие виды работ. Это решение поддержано губернатором Новосибирской области, - подчеркнул Сергей Нелюбов.

За два года в регионе в общей сложности планируют открыть порядка пяти тысяч дополнительных мест в действующих школах.

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