В Сибири подросток пойдет под суд за смертельное ДТП на угнанном авто

В прокуратуре Первомайского района Новосибирска утвердили обвинительное заключение в отношении молодого человека, в пьяном виде устроившего ДТП на угнанной машине. Как сообщили в областной прокуратуре, в результате аварии погибла 23-летняя девушка.

Трагедия на улице Одоевского произошла 1 марта 2020 года. В тот вечер 17-летний работник автомойки пил водку, и уже в пьяном угаре взял ключи от машины, оставленной одним из клиентов, и отправился с подругой кататься по городу. Он разогнал угнанный Ford Focus до 100 километров в час и, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения.

Именно в тот момент навстречу пьяному лихачу ехал ВАЗ-2107, машины столкнулись лоб в лоб. Молодая пассажирка "Жигулей" скончалась на месте еще до приезда медиков. Ни виновник аварии, ни его подруга серьезно не пострадали. Бросив угнанную машину, парень скрылся с места ДТП, уверяя потом следователей, что испугался расправы. Кроме того, он утверждал, что не был пьян в тот день.

Теперь он предстанет перед Первомайским районным судом Новосибирска, где будет рассматриваться уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.