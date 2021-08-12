Завершено расследование дела против экс-прокурора Новосибирска

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела против бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, бывшего начальника управления прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной, а также Дмитрия Куклина, Михаила Федосеева и Павла Кулибанова.

Они обвиняются по нескольким статьям - "превышение должностных полномочий", "воспрепятствование производству предварительного следствия", "совершение заведомо ложного доноса о мошенничестве" и "дача заведомо ложных показаний".

По данным ведомства, Олег Яровой при пособничестве Авериной и Куклина в 2017 году сделал заведомо ложный донос о совершении своей знакомой мошенничества, а также организовал дачу ложных показаний на нее свидетелями Федосеевым и Кулибановым.

Ференец в период с 2017 по 2018 год, превышая свои должностные полномочия, получал сведения о собранных доказательствах и ходе расследования этого уголовного дела, которые передавал Авериной. Также он вмешался в деятельность следователя путем дачи ему незаконных указаний о возбуждении уголовного дела, избрании в отношении местной жительницы меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и окончании расследования без проверки представленных обвиняемой доказательств, свидетельствующих об отсутствии в ее действиях состава инкриминируемого деяния.

Впоследствии это уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях местной жительницы состава преступления, объяснили в СК.

Надзорное ведомство с собранными доказательствами согласилось и утвердило обвинительное заключение. Уголовное дело против Ярового выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде.