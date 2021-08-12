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12.08.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Десятки тысяч жителей Махачкалы в жару остались без электроэнергии

Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
Десятки тысяч жителей Махачкалы в 40-градусную жару остались без электроэнергии. Нет возможности включить кондиционеры, в холодильниках портятся продукты, насосы не подают воду в жилые многоэтажки.

Но виновных, как всегда, нет - мэрия сетует на энергетиков, те винят городские власти.

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Как рассказали "РГ" в энергокомпании, отключение электроэнергии является непопулярной, но вынужденной мерой. Если этого не делать, будет потерян ряд энергообъектов, которые попросту сгорят. И тогда жители останутся без света на длительный период. Но свет отключается также от возникших перегрузок. Спастись от духоты помогают только кондиционеры. Одновременного использования огромного их количества не выдерживают трансформаторные подстанции - несколько в городе уже сгорело.

Махачкалинцы понимают ситуацию, но возмущены отношением к себе чиновников. На "горячие линии" диспетчерской дозвониться невозможно, никто не объясняет, когда дадут свет.

В мэрии свою вину отрицают, заявляя, что махачкалинские электросети - частная компания, не принадлежащая городу. Несколько лет назад горэлектросети взяли в аренду "Россети Северного Кавказа". Но статус арендатора не позволяет предприятию вкладывать средства в модернизацию. Неудивительно, что в Махачкале уровень потерь в сетях превышает 30 процентов, то есть каждый третий киловатт не доходит до потребителей.

Тем временем развернулась информационная битва между энергетиками и чиновниками мэрии.

Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
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"Ввиду того что представители гарантирующего поставщика не отвечали на телефонные звонки, для получения информации дважды в их диспетчерскую был направлен наряд полиции. По всем фактам нарушений администрация города подготовила обращения в прокуратуру и Ростехнадзор для принуждения к исполнению своих обязанностей", - сообщили в пресс-службе мэрии Махачкалы.

"Друзья из мэрии! Вы можете бесконечно ездить по "локациям" и скармливать жителям информацию о том, что на месте не обнаружили энергетиков, и стало быть, они не работают. Бригада сделала свое дело, поехала дальше. Никто не будет ждать вас, чтобы вы приехали и увидели все своими глазами", - парировали в энергокомпании.

А пока махачкалинцы в соцсетях делятся своими впечатлениями от коллапса. "В общей сложности за последние сутки света не было больше десяти часов. Когда он был, то напряжение в два раза ниже положенного. А мэра города волнует новая плитка и вырубка деревьев", - пишет Сергей Манышев. "Война что ли? Вражеская авиация разбомбила электростанции и водохранилища?" - спрашивает у Сергея Наталия Курбанова. "Другого объяснения уже не могу найти", - сокрушается махачкалинец...

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