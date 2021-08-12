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Рубрика: Экономика

На Ставрополье опустынивание угрожает сельхозугодиям

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
В Ставропольском крае более 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель покрылись песками. Речь идет о засушливых восточных районах, где аграриям приходится бороться за урожай с пустыней.

Пески на Ставрополье наступают со стороны Калмыкии и Дагестана, с которыми граничат Левокумский, Нефтекумский, Степновский, Арзгирский и Курский округа региона. В зоне риска находится еще 383 тысячи гектаров, или 6,8 процента площади сельхозугодий. Как считают специалисты, если не принять никаких мер, опустынивание продолжится. Действовать же следует в двух направлениях - восстанавливать пастбища и лесные насаждения.

Фото: Владимир Аносов
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В каждом из округов причины деградации земель разные: в Курском - разрушение почв из-за ветра, в Левокумском и Нефтекумском - засоление земель, в Степновском - водная эрозия и засоление. Итог же один: на смену плодородным полям и пастбищам приходят безжизненные пески.

Только на Ставрополье это может привести к значительной потере урожая и ежегодным убыткам на общую сумму около двух миллиардов рублей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в минсельхозе региона, без принятия государственной программы решить вопрос не получится. Ни отдельные субъекты, ни сельхозпроизводители не смогут выделить из своих бюджетов достаточно средств для борьбы с наступающими песками. Только в Ставропольском крае затраты на фитомелиорацию 50 тысяч гектаров, уже пострадавших от засухи и ветров, составят, по предварительным оценкам, от 1,8 до трех миллиардов рублей. Аграрии тоже готовы проводить фитомелиоративные работы, но им нужны субсидии от государства.

- Для компенсации хозяйствам до 50 процентов затрат необходимо от 900 миллионов до полутора миллиардов рублей. На мой взгляд, единственный возможный вариант - принять программу на федеральном уровне в рамках существующей госпрограммы развития сельского хозяйства. Для этого нужны консолидированные усилия всех регионов, для которых актуальна проблема опустынивания, - ранее заявлял исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

На Ставрополье это может привести к ежегодным убыткам на сумму около двух миллиардов рублей

И такую программу при поддержке федерального минсельхоза приняли. Государство уже в этом году субсидирует расходы на фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков, а также на агролесомелиоративные работы.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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