Почти весь Кисловодск остался без воды

Вчера 140-тысячный город-курорт Кисловодск оставался без питьевой воды. Проблема началась еще поздним вечером 10 августа. Из-за обильных дождей значительно поднялся уровень питающего город Эшкаконского водохранилища, и в него смыло грязь с обвалования водоема - специальных ограждений, препятствующих разливу. В результате взвеси смытой грязи поднялись, повысилась мутность воды, и подавать ее в краны горожан оказалось небезопасно.

Всего вода была отключена в квартирах 137 тысяч человек, а помимо этого под вынужденное ограничение попали санатории, школы, детские сады и другие учреждения. Местные власти приняли решение запитать Кисловодск из резервного источника - Кубанского водовода, но это требовало времени. К утру 11 августа воду получили около 25 тысяч человек, остальным же пришлось ждать намного дольше.

- Уже выполнено переключение на подачу воды из других источников. Сейчас идет заполнение системы, - рассказал первый замминистра ЖКХ Ставрополья Евгений Маслов.

Между тем врио главы Кисловодска Вячеслав Сергиенко попросил вчера не приводить в детсады детей. По словам чиновника, сейчас в разные районы города воду привозят в автоцистернах, которые стянули на курорт со всех районов Кавказских Минеральных Вод.

Вновь подключить водоснабжение обещали к 14.00 среды, но оказалось, что есть риск гидроудара, который потенциально мог значительно повредить водопроводную сеть. Поэтому темп подачи воды в систему был снижен, и в кранах потребителей она появилась только к вечеру.