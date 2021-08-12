СК завершил расследование дела против директоров НПЗ "Терек"

Центральный аппарат Следственного комитета объявил об окончании расследования дела против директоров ООО Нефтеперерабатывающего завода "Терек". Даниялу Ахмедулаеву и Ахмеду Давудову предъявлены обвинения по статье о неуплате налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, Давудов будучи директором ООО НПЗ "Терек" с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не платил налоги, как и Ахмедулаев с 2 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

- В указанные периоды они путем непредставления налоговых деклараций на подакцизные товары уклонились от уплаты акцизов на прямогонный бензин и средние дистилляты. Кроме того, они путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость. В результате преступных действий в период руководства Давудова в бюджет не были перечислены денежные средства в сумме более 54 млн рублей, а в период руководства Ахмедулаева - более 114 млн рублей, - объяснили "РГ" в СК.

Следствием наложен арест на имущество директоров и оборудование нефтеперерабатывающего завода на сумму более 900 млн рублей. Прокуратура с обвинениями, которые собрал СК, согласилась, и дело уже ушло в суд.