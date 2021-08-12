В горах КЧР у сусликов обнаружили штаммы чумного микроба

В горах Карачаевского района КЧР зафиксирована активизация природного очага чумы. В горных урочищах Эникол и Бийтюк-Тюбе среди популяции сусликов выделены основные штаммы чумного микроба.

В зоне риска оказались лесорубы, сборщики трав, чабаны, охотники и туристы.

"Для того чтобы инфекция не распространилась за пределы этих малодоступных горных территорий и, самое главное, чтобы в процесс не были вовлечены люди, специалистами проводится постоянное наблюдение и в периоды активизации очага - усиление профилактических мероприятий", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по КЧР.

Необходимо отметить, что последняя эпизоотия чумы среди сусликов в Карачаево-Черкесии была зарегистрирована в 2007 году, а последние заболевания чумой - отмечались более века назад.