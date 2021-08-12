В ПФР напомнили пенсионерам о необходимости сообщать о новом месте жительства

Далеко не все пенсионеры знают, что при смене места жительства важно уведомить об этом Пенсионный фонд. Люди, как правило, считают, что раз пенсия приходит на банковскую карточку, то неважно, где они в данный момент проживают.

На самом деле, как отмечают специалисты отделения Пенсионного фонда России по Республике Северная Осетия-Алания, при переезде в другой регион выплатное (пенсионное) дело получателя пенсии должно быть своевременно переправлено туда, куда переехал пенсионер.

Именно для этого гражданину необходимо уведомить орган ПФР по новому месту жительства, что он теперь проживает в данном регионе. Сделать это можно лично, обратившись в клиентскую службу ведомства по новому месту жительства с заявлением о запросе выплатного дела. Также можно подать заявление дистанционно - через сайты ПФР или госуслуг. При этом заявление подается в разделе "Пенсии" во вкладке "О доставке пенсии", где пенсионер и должен указать обновленные данные о своем новом адресе пребывания.

После получения такого заявления специалисты ПФР оформляют запрос выплатного дела и не позднее одного рабочего дня после обращения гражданина направляют его в территориальный орган Пенсионного фонда по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляется к новому месту жительства не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса. При этом проверяется правильность установления пенсии по прежнему месту жительства на основании документов выплатного дела.

Для чего нужно переправлять выплатное дело? Там содержится вся необходимая информация о пенсии. К примеру, такая информация может понадобиться для перерасчета ее размера.