В Северной Осетии турист скончался во время экскурсии по леднику

Турист из города Кирова скончался во время экскурсии к Цейскому леднику в Алагирском районе Северной Осетии. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, ему стало плохо, другие туристы немедленно вызвали спасателей.

- В ходе экскурсии по леднику 49-летнему мужчине стало плохо. На место было отправлено Цейское подразделение поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по республике. По прибытию было установлено, что мужчина скончался на месте. Происшествие произошло на экотропе, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Сейчас тело погибшего туриста транспортируют вниз, на равнину, где передадут правоохранителям.

Цейский ледник находится на северном склоне Большого Кавказа и опускается достаточно низко, чтобы на нем могли тренироваться начинающие альпинисты. Рядом с ледником находятся несколько альпинистских лагерей и туристическая база.