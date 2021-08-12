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12.08.2021 14:45
Рубрика: Происшествия

В Северной Осетии турист скончался во время экскурсии по леднику

Текст: Михаил Сухарев

Турист из города Кирова скончался во время экскурсии к Цейскому леднику в Алагирском районе Северной Осетии. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, ему стало плохо, другие туристы немедленно вызвали спасателей.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай
На Алтае погибшего туриста сняли с ледника с помощью вертолета

- В ходе экскурсии по леднику 49-летнему мужчине стало плохо. На место было отправлено Цейское подразделение поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по республике. По прибытию было установлено, что мужчина скончался на месте. Происшествие произошло на экотропе, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Сейчас тело погибшего туриста транспортируют вниз, на равнину, где передадут правоохранителям.

Цейский ледник находится на северном склоне Большого Кавказа и опускается достаточно низко, чтобы на нем могли тренироваться начинающие альпинисты. Рядом с ледником находятся несколько альпинистских лагерей и туристическая база.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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