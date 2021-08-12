Более 80 процентов россиян готовы переехать ради высокой зарплаты

Ради заработков и высокой зарплаты в другой город готовы переехать 82 процента россиян. Таковы итоги опроса сервиса "Работа.ру". При этом 61 процент опрошенных полагает, что самую высокую зарплату можно получать в Москве. Санкт-Петербург назвали 12 процентов участников опроса. Владивосток, Краснодар и Сочи выбрали по 2 процента. В Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Хабаровск готовы ехать на заработки по 1 проценту участников опроса.

Среди других городов, предпочтительных для высоких заработков названы - Мурманск, Магадан, Анадырь. Так же примерно 1 процент не возражали бы против переезда за рубеж.

По итогам опроса выяснилось, что на самую большую оплату труда претендуют работники IT-сферы и телекоммуникаций. Их среднее ожидание - до 146,3 тысячи рублей в месяц. Строители хотели бы зарабатывать до 141,7 тысячи рублей в месяц. Соискатели в сфере маркетинга, рекламы и PR планируют получать до 132 тысячи рублей в месяц. В остальных отраслях соискатели назвали суммы от 120 тысяч до 130 тысяч рублей в месяц. Среди них были врачи, сотрудники банков и иных финансовых и инвестиционных организация, дизайнеры, представители транспорта и логистики, инженеры производств и промышленности.

В области образования претенденты делают ставку на 117,4 тысячи рублей в месяц, работники кафе и ресторанов - на 105,4 тысячи, ретейла - 102,8 тысячи, охраны - 90,5 тысячи рублей в месяц.