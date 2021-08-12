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12.08.2021 17:06
Рубрика: Культура

Фестиваль "День Д" в Петербурге посвятят 80-летию Сергея Довлатова

Текст: Кирилл Рейн
Знаменитый довлатовский фестиваль состоится в Петербурге уже в пятый раз и будет посвящен юбилею: 3 сентября писателю исполнилось бы 80 лет.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Праздник пройдет с 3 по 5 сентября. Стартует он по традиции с возложения цветов и памятной рюмки водки у печатной машинки на памятнике Сергею Довлатову на улице Рубинштейна.

Фото: Предоставлены пресс-службой Театра им. Пушкина
В Театре имени Пушкина прошла премьера довлатовского "Заповедника"

В день открытия фестиваля в Джазовом сквере на Загородном, 38 пройдет настоящий уличный праздник: спектакль "Компромисс", парад фокстерьеров, мастер-классы, инсталляции, шахматный турнир и концерты групп Stankov Jazz Band и "Ля-Миноръ".

- Хочется напомнить жителям Петербурга, что есть веселое звонкое имя "Довлатов", которое позволяет взглянуть на происходящее, даже на очень печальное, с некой доброй улыбкой, - подчеркивает идеолог проекта, петербургский историк Лев Лурье. - Довлатов в некотором смысле учит не сдаваться. Творчество Довлатова - это как роман Камю "Чума" - идея экзистенциального выполнения своего творческого и нравственного долга без героизации творца. Это важное отношение при нашем пессимистическом сознании. Довлатов очень трезвит. Это уличный праздник, это такое коллективное признание в неостывающей любви к творчеству Сергея Донатовича.

- Будем отмечать юбилей Сергея Донатовича душевно, по-ленинградски, - обещает директор "Дня Д" Анастасия Принцева.

Уличные стрит-арт художники под председательством известного Стаса Багса будут рисовать легальные "Довлатов-граффити" на специально созданной городской площадке под мостом Бетанкура.

Фото: Сергей Довлатов перед Домом печати в Таллине, 1974 год.
В Таллине поставят памятник Довлатову

Организаторы собираются устроить субботник - в качестве общественной инициативы предполагается благоустроить сквер имени Довлатова на Загородном проспекте. Там же архитектор Вячеслав Бухаев из листа металла сделает стилизованное изображение фокстерьера Глаши - героини нескольких довлатовских книг, "березовой чурочки с крошечной боксерской перчаткой вместо носа".

Поклонников писателя ждут экскурсии в квартиру Довлатова, лекторий на Новой Голландии, презентация книги Льва Лурье, шопинг-марафон с Юрием Молодковцом на Уделке и специальный коктейль "Сережа" за сто рублей по кодовой фразе в рамках акции "Рюмочный ход" на Рубинштейна.

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