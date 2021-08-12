Самая главная проблема России - низкая продолжительность жизни. Почему мы не кричим об этом каждый день? Почему не умоляем каждого сделать все, чтобы он жил как можно дольше? В 2020 г., всеми проклятом, пандемическом, ожидаемая продолжительность жизни упала сразу на два года, до 71,5 года (в 2019 г. - 73,3 года). Для мужчин - до 66,4 года, для женщин - до 76,4 года (Росстат). Десять лет - это один из самых больших в мире разрывов в продолжительности жизни между мужьями и женами. А нам нужно быть вместе до скончания века! Мы на 100 - 105-м месте в мире по тому, сколько лет живем.

В 2020 г. "естественная убыль" населения в России (вычеркнуть бы эти слова из нашего языка!) достигла 0,7 млн чел. Она превысила 2019 г. на 0,38 млн чел. "Избыточность" количества смертей в сравнении с 2019 г. достигла 0,25 млн чел. (Росстат). Что же ждать в 2021 году? В нашем, нынешнем году, будет хуже или лучше?

Сегодня кажется, что все, что было нам ненавистно в прошлом году, повторяется. За первое полугодие 2021 г. естественная убыль населения в России - 0,42 млн чел., в 2 раза больше, чем за тот же период времени 2019 г., и на 60% больше, чем в январе - июне 2020 г. Количество умерших - на 20% выше, чем в 2019 г., и на 16% - чем в 2020 г. (Росстат). Эти данные не учитывают июля и августа, когда новая волна пандемии накрыла страну. Кажется, что естественная убыль (как ненавистен холодный язык статистики, мы говорим о живых людях) по итогам 2021 г. превысит год 2020-й. Сколько будет "убыли" - 0,8 или 0,9 млн чел.? Или даже больше? Уходит старшее поколение, оно приняло на себя основной удар пандемии. И можно ждать, что опять упадет продолжительность жизни.

А в каких регионах России хуже всего? Самый высокий прирост умерших в январе - июне 2021 г. (к 2020 г.) в Карелии (+28,7%), в Кировской области (+27%), Орловской (+26,8%), Курской (+23,9%), в Краснодарском крае (+23,9%), в Ингушетии (+24,3%), Якутии (+23,2%). Почему, отчего именно там? Как помочь? Кто-нибудь разбирается с этой региональной статистикой? Услышать бы!

Но все-таки, может быть, будет не так плохо? Вдруг радикально изменится наше "коллективное поведение", и спасется гораздо больше людей, чем ждет статиcтика? Самое время проверить каждому из нас, какие мы христиане, мусульмане, иудеи или буддисты, или просто люди. Вакцины, маски, максимум усилий каждого, чтобы обезопасить других и не брать на душу тяжкий грех - вину за болезнь и смерть другого человека, близкого или дальнего. Каждая религия имеет своим важнейшим этическим принципом - не навреди другому!

Чтобы справиться с пандемией, нужны не только вакцины и маски, но и максимум усилий от каждого из нас

Пока же по "избыточной смертности" Россия занимает 5-е место в мире из 84 стран мира (чем выше, тем хуже) (Economist, 23.07.2021). Одна из причин - наше отношение к вакцинации и маскам. В феврале - марте 2021 г. была тяжелейшая пандемическая ситуация в Чехии. Каждый день заболевали 10 - 15 тыс. чел. В "пересчете" на Россию это 140 - 225 тыс. чел. в день. Госпитали были переполнены, свободные места на ИВЛ считались поштучно в национальном масштабе. Сегодня в Чехии - 100 - 180 новых случаев в день, смертей практически нет. А что случилось? 49% населения Чехии получили две дозы вакцинации и еще 4% - первую дозу. Сами пришли, выстроились в очереди, взяли свои дозы. Если добавить еще 15% населения - тех, кто переболел (Минздрав Чехии), получим высокую степень защиты для всей страны. В возрасте от 70 лет и выше (80+) вакцинированы 90% людей, от 65 до 69 лет - 83%, от 60 до 64 лет - 76% и т. д. Даже в блаженном возрасте от 16 до 29 лет почти 50% получили свои дозы. И совсем уже "глубокое проникновение" - 26% 12-15-летних детей прошли вакцинацию (novinky.cz). Плюс высочайшая дисциплина масок. До народа наконец "дошло" - и сколько же людей остались живы!

Будут ли в Чехии еще вспышки? Да, конечно. Есть ли там "антиваксеры"? Безусловно, как и везде. Но население защищено по максимуму, что бы ни случилось. А как же мы? 23% россиян получили хотя бы одну дозу вакцин (РБК). Это не менее чем 2-кратное отставание от группы развитых стран. Большая разница!

Почему так? У нас проблема доверия. У нас привычка не верить тому, что говорят или даже "велят" наверху. Эта привычка привита XX веком. Она особенно вредит нам в экстремальных ситуациях. С одной стороны, мы все вместе очень надеемся на государство, просим у него помощи, испрашиваем "обслужить по полной", с другой - не верим в те же вакцины, приводим сто аргументов против них, и только самые отчаянные вспышки пандемии толкают нас к очередям за вакцинацией. Многие не верят, что вакцина, даже если она прекрасна, будет произведена качественно. Не верят, что она хорошо хранится. Не верят в конце концов, что "вколют" именно то, что нужно. Не верят друг другу, проблема доверия! По международному барометру доверия Эдельмана российское население является рекордсменом среди 30 ключевых стран мира по уровню недоверия к институтам общества (Edelman Trust Barometer 2020). Мы - 30-е в мире (чем дальше от начала, тем хуже).

О вакцинации нужно кричать на всех перекрестках и вложить в нее много денег

Так что же делать? Добиваться доверия, говорить только правду. Всем нам - правду. Не приукрашивать реальность, не пытаться всех нас успокоить, особенно когда дело касается пандемии. Доказывать словом и делом, что наша вакцина - качественная, что надзор за ней обширен, раскрывать максимум данных о ее применении и его последствиях. Если что-то не так с ней - тоже говорить правду. Кричать о вакцинации на всех перекрестках, вложить в это много денег. И тем самым спасти людей. Сколько? Сто тысяч? Пятьсот? Мы не знаем, до конца пандемии еще далеко. Но обязательно - спасти!