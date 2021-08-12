На Северном флоте почтили память погибшего экипажа подлодки "Курск"

На Северном флоте почтили память экипажа атомного подводного крейсера "Курск", который погиб 12 августа 2000 года. Основные траурные мероприятия прошли в поселке Видяево, откуда "Курск" ушел в последний поход.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, командующий СФ Герой России адмирал Александр Моисеев отметил, что "из катастрофы с атомной подводной лодкой "Курск" были сделаны правильные выводы, которые позволили предпринять все усилия, чтобы не допустить подобного впредь". В памятном мероприятии участвовал и отец матроса Алексея Коркина - Алексей Михайлович. Он приехал к мемориалу, на котором золотом выбито имя его сына, из Архангельска.

По морской традиции с причала, от которого ушел "Курск", на воду спустили цветы и венки. Памятные мероприятия прошли также возле фрагмента ограждения рубки подлодки у храма Спаса-на-Водах в Мурманске, в пунктах базирования атомных подводных лодок. В 11 часов 28 минут - в это время прогремел взрыв на субмарине - были приспущены флаги и объявлена минута молчания.

Кстати, траурные мероприятия прошли и в филиале Военно-морской академии Калининграда, пятеро выпускников которой служили на "Курске" и погибли. Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам с их именами. Отдавая воинские почести погибшим, личный состав маршем прошел перед мемориалом подводникам. В часовне провели поминальную литию.