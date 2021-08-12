Под Калининградом муж напал с топором на дочь и беременную жену

В поселке Кострово Зеленоградского района мужчина напал с ножом и топором на беременную жену, причинив ей телесные повреждения, а также угрожал убийством двухлетней дочери.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел ночью 12 августа. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Семья проживала с тремя детьми. Двое мальчиков от первого брака жены во время нападения спали, а младшую, общую дочь отец схватил на руки и угрожал убить.

Раненой женщине удалось выбежать из квартиры и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Дети были освобождены из квартиры в ходе силового захвата Росгвардии.

По предварительной информации, семья с детьми длительное время проживала без регистрации. Прокуратура организовала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, в том числе службы участковых уполномоченных полиции.

Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух лиц, малолетнего, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности" и "незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего". Ход расследования прокуратура взяла на контроль.