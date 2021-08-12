Росгвардия прибыла на место инцидента с Невзоровым

На место конфликта с участием журналиста Александра Невзорова прибыли сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-служба Северо-Западного округа ведомства. Задержаний при этом не проводилось.

Сообщается, что к журналисту подошел посторонний мужчина и, потребовав прекратить "веру православную оскорблять", отпустил пощечину. Мужчину тут же увел в сторону охранник, и на этом конфликт прекратился. Была ли у случившегося какая-то предыстория - не уточняется.

"Прибывшие в 22.17 росгвардейцы установили, что на указанном объекте произошёл конфликт между участниками проходившего мероприятия, однако претензий они друг к другу не имеют, о чем был составлен соответствующий акт, - передает РИА Новости комментарий пресс-службы Росгвардии. - Задержаний участников конфликта не производилось".