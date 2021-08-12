В морском порту Выборга произошел разлив нефтепродуктов

В морском порту Выборг Ленинградской области произошла утечка нефтепродуктов с буксира "Товарищ Андрей".

Как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, это привело к локальному загрязнению акватории, его последствия уже устранены.

Установлено, что судно "Товарищ Андрей" было пришвартовано к причалу порта с 9:00 до 19:00 11 августа.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту нефтеразлива. Правоохранители вызовут для объяснений судовладельца. Если было нарушено природоохранное законодательство, виновные понесут ответственность.