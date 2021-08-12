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Рубрика: Культура

В Петербург привезут авторские спектакли легендарных хореографов

Текст: Светлана Мазурова
27 августа в Петербурге начинаются гастроли Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. За четыре дня труппа представит шесть спектаклей легендарных хореографов: "Сотворение мира", "Лисистрата", объединенные в один вечер одноактные балеты на музыку Игоря Стравинского "Жар-Птица" и "Весна священная", а завершится гастрольный тур "Петербургскими сумерками" и "Чудесным мандарином".
Фото: Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева Фото: Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева
Фото: Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева

Более десяти лет театр не приезжал в город на Неве, сыгравший важную роль в его судьбе. Именно здесь получили в свое время поддержку молодые хореографы Наталия Касаткина и Владимир Василев, когда им не давали работать в Москве, заклеймив "модернистами". В Ленинграде начиналась их слава, формировался индивидуальный творческий стиль, позволивший впоследствии создать свой собственный коллектив.

Фото: Стас Левшин /БДТ им. Г.А.Товстоногова
БДТ имени Товстоногова откроет новый сезон гастролями в Москве

Сегодня это уникальный авторский театр, где все спектакли поставлены знаменитым творческим тандемом, и лишь последний был осуществлен Наталией Касаткиной уже без Владимира Василева, ушедшего из жизни в 2017 году.

В этом году коллектив, воспитанный школой Касаткиной и Василева, проводит свой 55-й сезон. Здесь нет кордебалета, все танцовщики исполняют и сольные партии, и массовый репертуар, что дает им возможность получить колоссальный танцевальный опыт. Мастерство артистов Театра классического балета признают во всем мире, они завоевали более тридцати медалей международных балетных конкурсов.

27 августа театр покажет один из самых знаменитых балетов ХХ века - "Сотворение мира", которому исполнилось 50 лет. После премьеры в Мариинском театре с Михаилом Барышниковым в главной роли "Сотворение мира" ставили на 60 сценах мира. Спустя полвека после первого показа и к юбилею композитора Андрея Петрова балет возвращается в Северную столицу.

"Сотворение мира" стал прорывом в отечественной хореографии и принес молодым балетмейстерам мировую славу. Спектакль знаменит яркими актерскими работами - несколько поколений балерин и танцовщиков с блеском реализовывали в нем свое дарование. В этом балете есть место и лирике, и драме, и комедии, а у каждого персонажа - узнаваемый хореографический текст.

Фото: Стас Левшин/Театр-фестиваль "Балтийский дом"
Театр-фестиваль "Балтийский дом" объявил планы на юбилейный сезон

28 августа - балет "Лисистрата", музыкально-пластическое шоу, где вместо традиционных статичных декораций используются виртуальные. С помощью системы 3D-проекций на сцене вырастают античные храмы, загораются звезды и разливается Средиземное море. Музыку к постановке написала Ольга Петрова, дочь композитора Андрея Петрова. Сюжет основан на комедии античного автора Аристофана: афинянки под предводительством мудрой Лисистраты объявили своим мужчинам эротический бойкот и сумели положить конец затянувшейся войне.

29 августа - два балета Игоря Стравинского: "Весна священная" и "Жар-птица". Касаткина и Василев были первыми, кто после 1917 года осмелился поставить "Весну священную" в России. Спектакль означал для отечественного музыкального театра невероятный прорыв - репертуарный, хореографический, стилистический, мировоззренческий.

Новаторская музыка Стравинского вызывала немало споров, но постановщики рискнули реализовать ее драматический потенциал. "Нас довольно много ругали за то, что из картин мы сделали сюжетный спектакль, - говорит Наталия Касаткина. - Но мы услышали в этой музыке историю, которую и рассказали". Племя выбирает жертвой богу Солнца юную девушку, и праздник Весны становится ужасной трагедией для ее молодого возлюбленного.

Фото: Мария Орлова/ РГ
На фестивале в Севастополе Сергей Полунин представил премьеру "Болеро"

Для балета "Жар-птица" постановщики создали особый хореографический язык, чтобы выразить мощную, исполненную ярких образов музыку Стравинского. Их "Жар-птица" - это танцевальная феерия с обилием световых и сценических эффектов, красивая волшебная сказка о любви, колдовстве и удивительных приключениях.

30 августа - "Чудесный мандарин" и Петербургские сумерки", два "городских" балета, где город - и фон, и разрушающая сила, и полноправное действующее лицо.

"Чудесный мандарин", поставленный в 1996 году на музыку Белы Бартока, - это история о появившемся в городе загадочном существе. Под завораживающую музыку разворачивается настоящий триллер. Мандаринами в Китае называют высокопоставленных вельмож, но кто он такой в спектакле - реальный человек, супергерой из комиксов? А может, его и вовсе не было, и все это лишь история, рожденная мифами и подсознательными страхами жителей большого современного мегаполиса?

Балет "Петербургские сумерки" поставлен в 1987 году. Хореографы использовали для него музыку Пятой симфонии П.И. Чайковского. История о том, как мальчик и девочка, светлые и одухотворенные, полные надежд, попадают в город. А город, понемногу подминая их под себя, разрушает их мечты и идеалы, делает жизнь невыносимой и безнадежной. Балет соткан из видений, картин прошлого, мистики.

Гастроли пройдут на сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом".

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