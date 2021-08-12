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Рубрика: Культура

В Петербурге пройдет международный этнический фестиваль "Музыки мира"

Текст: Кирилл Рейн (Санкт-Петербург)
VI Петербургский международный этнический фестиваль "Музыки мира" состоится 14 и 15 августа в двух локациях: Шереметевском дворце - Музее музыки и Брянцевском ТЮЗе.
Фото: Пресс служба Шереметевского дворца - Музея Музыки Фото: Пресс служба Шереметевского дворца - Музея Музыки
Фото: Пресс служба Шереметевского дворца - Музея Музыки

"Музыки Мира" учредил в 2016 году Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, объединив фестиваль идеей сохранения национальных традиций. Зачастую здешние хэдлайнеры больше известны в Европе, чем в родной стране: там корневые традиции и переосмысление их в современном ключе востребованы куда больше, чем на родине.

Фото: Стас Левшин/Театр-фестиваль "Балтийский дом"
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Этническая музыка в России часто ютится на периферии интересов современной молодежи. И фестиваль "Музыки мира" считает своим долгом попытку исправить эту несправедливость.

Живые концерты в этот раз будут проходить на площадке ТЮЗа им. А.Брянцева. Здесь выступит знаменитая Намгар Лхарасанова с группой Namgar, казахи HasSak с военными гимнами древних тюрков, москвичи Go Kirtan, сплетающие древние мантры с электроникой, красноярское этно-шоу чулымцев (одного из самых малочисленных народов Сибири) Otyken, казанская инди-поп группа Juna и восходящие звезды петербургского этно-джаза Settlers.

Будут и ирландские, и славянские и восточные мотивы одновременно ("Харди Гарди"), Moscow Klezmer Band, чье название говорит само за себя, этно-фьюжн с русским фольклором ("Дара-Яра") и клубный дансинг с электро-балалайкой (Balalounge).

На Фонтанке на этот раз пройдет только образовательная программа фестиваля. По традиции, в руках музыкантов фестиваля здесь обретают голос музейные раритеты - этнические инструменты одной из крупнейших в мире коллекций, которую хранит "Музей музыки" в Шереметевском дворце: дарбука, курай, варган, русские гусли, калюки, гудок, йоухикко, кантеле, бузуки, дудук и бесчисленное множество других.

Кроме целой серии экскурсий по экспозициям, тут пройдет серия мастер-классов и творческих встреч, к примеру, лекция-концерт "Русская традиционная скрипка", концерт-мастер-класс "Моррис: танцевальные традиции Англии" и концерт-рассказ о казахских национальных инструментах и манерах игры на них.

Вход на все события фестиваля бесплатный. Необходима только регистрация.

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