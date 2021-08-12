В Петербурге решили упорядочить размещение электросамокатов на улицах

В Северной столице решили упорядочить размещение электросамокатов на улицах. Если сейчас их можно встретить где придется, то впредь сервисы аренды должны будут держать транспорт только в спецпунктах проката. Для этого городской комитет по транспорту предложил внести изменения в правила благоустройства.

Нововведение коснется и скейтбордов, гироскутеров, сигвеев и моноколес. К пунктам проката предъявляются особые требования: это должно быть специальное уличное оборудование, соответствующее регламентам благоустройства. Порядок будут контролировать представители районных администраций. Если они найдут электросамокат где попало, а не в пункте проката, то составят акт и переместят его "на хранение". То есть попросту эвакуируют. Места хранения - штрафстоянки - тоже определят власти. Узнать о том, куда увезли транспорт, владельцы смогут по телефону или на сайте районных администраций. Забрать - только по заявлению.

Петербуржцев пригласили к обсуждению этой инициативы. Первыми откликнулись представители кикшеринговых компаний. Они выступили против. По их мнению, ограничение числа парковок противоречит самой идее средств индивидуальной мобильности. Власти обещали учесть мнения всех сторон, прежде чем принять окончательное решение.