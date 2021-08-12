В Петербурге решили упорядочить размещение электросамокатов на улицах

Новости

Глава МЧС допустил, что дым от лесных пожаров в Якутии дойдет до Москвы 20:29
Стали известны все участники элитного группового раунда Кубка России 20:23
В Москве женщина погибла после ДТП на остановке 20:17
СК нашел угрожавшего убить московского прокурора гражданина в Кирове 19:44
Синоптик предупредил о "библейском потопе" в Крыму и Тамани 19:42
Шойгу в КНР будет наблюдать за совместными учениями "Взаимодействие-2021" 19:17
Дептранс: Въехавший в людей в Москве водитель был пьян 19:14
В Мордовии план вакцинации от COVID-19 выполнили почти на 70% 19:08
Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок" 18:46
Adidas сообщила о возможной продаже Reebok 18:35
Больше всего россияне гордятся Гагариным, Пушкиным и Ломоносовым 18:27
Группировка МЧС в Якутии пополнится вертолетами Ми-8 и Ми-26 18:23
Талибы объявили о захвате Кандагара 18:09
В Мордовии начали выплату помощи пострадавшим от урагана 18:06
В Москве иномарка снесла пешеходов на остановке 18:05
В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии 17:38
Почти 80% россиян считают себя патриотами 17:34
Площадь активного горения в Мордовском заповеднике выросла до 90 гектаров 17:34
Минск проводил спортсменов на летние Паралимпийские игры 17:26
Том Харди рассказал о фильме "Веном 3" 17:15
Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ 16:54
Под Калугой перезахоронили останки 124 расстрелянных гитлеровцами жителей 16:46
Лавров: Запад прекрасно знает о принадлежности Крыма России 16:36
В ФНС опровергли сообщение о платившем чужие долги налоговике 16:24
ЦБ: Отраслевые финпотоки говорят о продолжении экономического роста 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 19:55
Рубрика: Экономика

В Петербурге решили упорядочить размещение электросамокатов на улицах

Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
В Северной столице решили упорядочить размещение электросамокатов на улицах. Если сейчас их можно встретить где придется, то впредь сервисы аренды должны будут держать транспорт только в спецпунктах проката. Для этого городской комитет по транспорту предложил внести изменения в правила благоустройства.

Нововведение коснется и скейтбордов, гироскутеров, сигвеев и моноколес. К пунктам проката предъявляются особые требования: это должно быть специальное уличное оборудование, соответствующее регламентам благоустройства. Порядок будут контролировать представители районных администраций. Если они найдут электросамокат где попало, а не в пункте проката, то составят акт и переместят его "на хранение". То есть попросту эвакуируют. Места хранения - штрафстоянки - тоже определят власти. Узнать о том, куда увезли транспорт, владельцы смогут по телефону или на сайте районных администраций. Забрать - только по заявлению.

Петербуржцев пригласили к обсуждению этой инициативы. Первыми откликнулись представители кикшеринговых компаний. Они выступили против. По их мнению, ограничение числа парковок противоречит самой идее средств индивидуальной мобильности. Власти обещали учесть мнения всех сторон, прежде чем принять окончательное решение.

В Петербурге вынесли первый приговор за наезд электросамоката на человека

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

СК ужесточил статью по делу о разливе нефти в Новороссийске
Источник: Астронавты США отказались проходить полиграф по поводу дыры в "Союзе"
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране
Талибы объявили о захвате Кандагара
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей