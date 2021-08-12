В Петербурге выявили загрязняющие выбросы над заводом "Петросталь"

В Петербурге природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила превышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на металлургическом заводе "Петросталь".

Как сообщило ведомство, проверку провели по многочисленным обращениям петербуржцев, наблюдавших "рыжий дым" над территорией Кировского завода. Установлено, что этот дым образуется на его дочернем предприятии в результате производства металлоизделий при эксплуатации мартеновских печей.

С помощью специалистов Росприроднадзора и других ведомств было выявлено, что выбросы пыли в атмосферный воздух превышались в 13,1 раза, азота (II) оксида - в 27,5 раза. По данным прокуратуры, установленное на заводе оборудование для очистки газов от загрязняющих веществ не обеспечивает их обезвреживание. Предприятие эксплуатирует эти установки с нарушением требований по охране атмосферного воздуха.

Прокурор внес представление в адрес руководителя производства. Кроме того, надзорный орган обратился в суд с целью обязать завод модернизировать свои очистные сооружения.