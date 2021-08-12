В России перезахоронят трех найденных в Эстонии солдат-красноармейцев

Эстония передала России останки трех красноармейцев, погибших на территории республики в годы Великой Отечественной войны. Один из них - уроженец Республики Коми Михаил Морозов. Его захоронят на родине.

В сентябре прошлого года члены поискового отряда Osting проводили раскопки на территории Эстонской Республики. В 20 километрах от Нарвы в районе деревни Аувере они обнаружили человеческие останки, а также две медали "За отвагу". По ним установили имена владельцев. Одним оказался старший сержант Красной армии Михаил Алексеевич Морозов, 1916 года рождения, из Сысольского района Республики Коми. Согласно архивным документам, Михаил Морозов был командиром отделения и служил в 77-м стрелковом полку 80-й стрелковой Любаньской дивизии. Убит 7 апреля 1944 года в Криушинском районе. Тело не было захоронено, так как осталось на территории, занятой немцами.

Когда стали известны подробности о солдате, награжденном медалью "За отвагу", в социальных сетях разместили информацию. И уже на следующий день в Сыктывкаре нашлись родственники - единственная дочь Михаила Алексеевича, которой 79 лет, и две его внучки.

В октябре 2020 года в администрацию Сыктывкара обратилась одна из них с просьбой помочь в получении останков деда для перезахоронения на кладбище в Сыктывкаре, где покоится жена солдата. Сразу после официальной передачи останков красноармейцев дипломаты перевезли их на российскую территорию - в Ивангород.

Кстати, там же передали останки и второго красноармейца, имя которого также установили по медали - это Петр Маркин. За ними прибыли представители администрации города Раменское Московской области. Он обретет покой дома, в Подмосковье.