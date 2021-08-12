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12.08.2021 17:10
Рубрика: Власть

Аксенов назвал "бредом сумасшедшего" запуск "Крымской платформы"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

У Украины нет никакой возможности вернуть полуостров, поэтому проведение международного саммита "Крымская платформа" никак не повлияет на российский статус полуострова. Об этом во время прямой линии на телеканале "Крым 24" заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя соответствующую инициативу киевских властей.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске так называемой "Крымской платформы", на которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию различным государствам, в том числе Соединенным Штатам Америки, Турции, Великобритании, Канаде и странам Европейского союза.

По словам Аксенова, "Крымская платформа" рассчитана на "то, что мы сами себя утопим", в Крыму упадет уровень жизни, и крымчане задумаются о возвращении на Украину.

- Они все понимают, что никаких планов и возможностей вернуть Крым военным путем нет, это невозможно ни для кого, ни для одной страны мира, - подчеркнул руководитель региона. - Мы навсегда вернулись на свою историческую родину.

В связи с этим глава республики назвал предстоящий саммит "бредом сумасшедшего".

- При всех наших недостатках мы движемся точно быстрее, чем украинские власти, - отметил он и добавил, что "Крым навсегда российский".

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