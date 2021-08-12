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12.08.2021 14:57

Энергетики в I полугодии ввели 393 километров линий электропередачи

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Компания "Россети Юг" в январе-июне 2021 года ввела в эксплуатацию 393 километров линий электропередачи (ЛЭП) и 302 МВА трансформаторной мощности.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 11,5 процентов и в 1,9 раза соответственно.

Наибольший объем работ выполнен в двух регионах присутствия "Россети Юг" - в Калмыкии и Ростовской области. В степной республике для технологического присоединения к сетям ветропарков были построены две подстанции суммарной мощностью 252 МВА и 42 километра ЛЭП. На Дону введены в строй 145 километров ЛЭП и 20 МВА трансформаторной мощности.

Фото: ПАО "Россети Юг"
На одной из старейших ЛЭП на юге страны заменили устаревшие изоляторы

Специалисты волгоградского филиала в отчетный период ввели в эксплуатацию 26 километров ЛЭП и 17 МВА трансформаторной мощности. В Астраханской области введено 65 километров ЛЭП и трансформаторные подстанции мощностью 11 МВА.

Активные темпы реализации инвестиционной программы объясняются обязательствами "Россети Юг" по строительству объектов для технологического присоединения к электросетям в зоне ответственности компании. Только для присоединения потребителей льготной категории энергетики с начала года построили 292 километра ЛЭП и ввели 30 МВА трансформаторной мощности стоимостью 626 миллионов рублей.

"Объем капитальных вложений в первом полугодии составил более 1,3 миллиарда рублей. Во втором полугодии на строительство еще 366 километров линий электропередачи и 327 МВА трансформаторной мощности будет направлено 4,1 милларда рублей. Данные мероприятия выполняются для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и создания необходимых условий для технологического присоединения к электрическим сетям", - отметил генеральный директор ПАО "Россети Юг" Борис Эбзеев.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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