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12.08.2021 11:07
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи обсудил с Кабмином РА реализацию ключевых для республики задач

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В режиме видеоселектора глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел планерное совещание членов Кабинета министров РА. Был обсужден широкий круг вопросов, касающийся реализации нацпроектов, госпрограмм, индивидуальной программы развития региона, а также темпов вакцинации.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В работе совещания приняли участие председатель Госсовета - Хасэ РА Владимир Нарожный, премьер-министр республики Геннадий Митрофанов, главы муниципалитетов, руководители федеральных и республиканских служб и ведомств.

Фото: Алексей Гусев
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По информации Геннадия Митрофанова, кассовое исполнение по нацпроектам составляет около 50 процентов, госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий - 27,6, индивидуальной программы - 41,8.

По всем объектам программ, по которым есть риски отставания, перед главой республики отчитались руководители муниципальных образований и отраслевые министры. Мурат Кумпилов потребовал от ответственных лиц принять исчерпывающие меры по качеству и срокам реализации всех проектов.

"Необходимо тщательно подходить к предпроектной работе, визуализации объектов и авторскому надзору. Особенно это касается жилищного строительства. Все заинтересованные ведомства совместно с муниципальными образованиями должны синхронно двигаться по исполнению всех нацпроектов и госпрограмм", - подчеркнул он.

Заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова сообщила, что экономия средств, предназначенных для ремонта детских школ искусств, позволяет начать реконструкцию ДШИ в станице Ханской. Министр культуры Юрий Аутлев отметил, что уже ведется работа по заключению допсоглашения с федеральным центром и созданию соответствующего техзадания.

В ходе обсуждения прививочной кампании от коронавируса министр здравоохранения Рустем Меретуков проинформировал, что на сегодняшний день в республику поступило свыше 126 тысяч доз вакцин. Привито более 97 тысяч граждан (44,9 процента от плана). На дополнительно выделенные из федерального бюджета 9 миллионов рублей будет осуществлена закупка лекарств для амбулаторных больных. Руководитель региона поставил перед минздравом задачу по усилению информационной работы среди населения и увеличению темпов вакцинации от коронавируса.

Мурат Кумпилов отметил, что в соцсетях граждане чаще обращают внимание руководства республики на нехватку врачебных кадров в муниципальных поликлиниках, сложную организацию записи на прием, а также на частые выходы из строя диагностического медоборудования. Заместителю премьер-министра и министру здравоохранения было поручено проанализировать каждое обращение и на местах проверить качество оказываемых медицинских услуг, а также доступность для населения узких специалистов первичного звена.

Все обращения граждан и по другим направлениям, поступившие в соцсетях на имя главы республики, также были переданы руководителям отраслевых министерств и ведомств для принятия решений.

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