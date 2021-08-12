Каким будет сбор урожая винограда на Юге России в этом году

На юге России стартовала уборка винограда - на рынках городов появились первые столовые сорта, которыми можно полакомиться. А массовая уборка янтарной ягоды, предназначенной для производства вина, должна стартовать после 20 августа. Но аномальная погода - засуха, а потом выпадение месячного объема осадков за день - чревата для виноделов трудностями в сборе урожая. Это является одной из главных особенностей нынешнего сезона.

Кубань и Ставрополье вместе производят 61 процент всех российских вин. При этом на Краснодарский край приходится 45 процентов, а на Ставропольский - 16. Но особенности сбора янтарной ягоды в регионах совершенно разные из-за климата и перепадов температур. Если на Ставрополье уборка уже началась, то на Кубани виноградари еще с большой тревогой ждут часа X.

- В Краснодарском крае виноград будет убран с площади более 20 тысяч гектаров, - рассказывает министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека. - О прогнозах по валовому сбору говорить пока рано, оценить урожай и его качество можно будет после старта уборки.

В сфере выращивания янтарной ягоды главной особенностью Кубани в последние годы является стремительная закладка новых виноградников. В 2020 году они появились на площади 1700 гектаров. В этом году планируется такой же объем: весной уже заложено 923 гектара. Однако погода в июле и августе доставила аграриям много хлопот и заставила изрядно понервничать.

- Зима и весна оказались засушливыми в этом году, и для винограда не хватало влаги. Но потом этот пробел восполнился благодаря прошедшим сильным дождям, - рассказала начальник пресс-службы одного из крупных производителей янтарного напитка, компании "Кубань-Вино" Вероника Беккарюк. - В то же время жаркая погода повлияла положительно на качество ягод и сахаронакопление. Ожидается, что созревание будет проходить более ускоренно. Но если высокие температуры сохранятся и в сентябре, то возможно аномально быстрое и одновременное созревание разных сортов (ранних и средних, средних и поздних), что может усложнить организацию уборки и переработки: все надо будет делать одновременно.

"В июне и июле была большая жара, а на этой неделе выпала месячная норма осадков. Есть опасность, что ягода будет наливаться очень быстро и полопается"

- В июне и июле была большая жара, а на этой неделе выпала месячная норма осадков, - рассказывает руководитель пресс-службы другого крупного производителя вина, компании "Фанагория" Владимир Пукиш. - Из-за этого есть опасность, что ягода будет наливаться очень быстро и полопается. В этом случае в нее попадут микроорганизмы, и она начнет гнить - в итоге часть урожая можно будет выбросить. Но этого может и не произойти - и мы получим великолепный урожай! Все решится в ближайшую неделю, прогнозы делать рано. Уборку мы планируем начать не раньше 20 августа.

Пока виноделы находятся целиком в ожидании старта массовой уборки янтарной ягоды, у властей есть время подводить итоги предыдущих сезонов, заявлять о планах развития и ставить задачи профильным ведомствам региона.

- В 2015 году на Кубани производили 21 миллион декалитров вина, из них 8,2 миллиона был привозной виноматериал. В 2020-м в крае произвели уже 24 миллиона декалитров, и всего 1,6 миллиона из них пришлось на импортный материал, - заявил на недавнем совещании в администрации Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев. - Это показатель того, что виноградарство и виноделие развивается. Объемы производства вина в крае за пять лет выросли на 11 процентов. И это не предел. Если полностью освоим виноградопригодные территории, то объемы винодельческой продукции увеличатся до 38 миллионов декалитров в год. Уникальные земли - одно из наших главных конкурентных преимуществ. Мы добились того, чтобы на них не велось строительство, но необходимо усилить механизм защиты, а также разработать стратегию продвижения вина.

Тем временем в соседнем с Кубанью Ставропольском крае уборка винограда стартовала уже в начале августа. И, в отличие от прошлого года, когда весенние заморозки в регионе сменились продолжительной засухой, погодные условия сейчас благоприятнее. Как рассказывает глава КФХ Вячеслав Болотов из хутора Широбокова Изобильненского городского округа, урожай должен быть хорошим.

- Сейчас созрел виноград "Супер Экстра" - это из ранних сортов. Дальше пойдут средние и поздние. Завершим уборку, по традиции, в середине октября. Условия для развития виноградарства в крае отличные, - говорит аграрий.

По данным министерства сельского хозяйства Ставропольского края, сейчас в регионе выращивают около 5,5 тысячи гектаров виноградников. Наибольшие площади уборки винограда находятся на востоке региона - 78 процентов.

Сорта винограда на Ставрополье устойчивее к погодным условиям, чем лоза, которая растет на Кубани и в Крыму. Все дело в том, что зимы в регионе суровее, и лозу приходится в холодное время года укрывать слоем земли. Это помогает с зимовкой, но сказывается на урожае.

Как рассказывает один из крупнейших производителей столового винограда на Ставрополье Ахмедхан Ахмедханов из Петровского городского округа, большая часть его урожая останется на Юге страны.

- Сейчас убираю сорт "Кодрянка", но в моем хозяйстве несколько десятков сортов. В этом году планирую собрать 100 тонн столового товарного винограда для реализации. Продаю его в основном внутри края, часть поставляю в Калмыкию, в республики Северного Кавказа, Москву и Санкт-Петербург. Все остальное сдаю на переработку на виноматериалы, - говорит фермер.

Погода остается для аграриев главным критерием, который позволяет собрать хороший урожай с лозы, и нынешний сезон не исключение.