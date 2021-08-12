Крымчанам предложат дешевые кредиты на газификацию домов

Жители Крыма, чьи дома попадают в программу газификации согласно Указу президента, смогут получить кредиты под два-три процента годовых сроком на пять лет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Мы с РНКБ уже проговорили, чтобы люди на срок до пяти лет могли взять деньги на газификацию, - сообщил Аксенов на совещании в правительстве республики. - Разводка по дому стоит от 110 до 200 тысяч рублей в зависимости от оборудования, но в среднем это стоит около 150 тысяч рублей на одно домовладение. Котел с плитой стоит где-то 65 тысяч, плюс работы по дому.

По словам Аксенова, решение о целевом кредитовании может быть принято до 1 сентября. Согласно Указу президента, газ бесплатно будет доведен до границ домовладения в тех населенных пунктах, где голубое топливо уже есть, но не дошел до конкретных улиц и домов.

В Крыму таких домовладений - 78 тысяч. Для выполнения Указа президента необходимо финансирование в объеме 7,4 миллиарда рублей. До конца года Крым запросил у федерального правительства дополнительное финансирование в объеме 200 миллионов рублей. В следующем году сумму планируется увеличить до 1,3 миллиарда. 15 тысяч домовладельцев уже подали заявки на газификацию, подтвердив, что могут самостоятельно выполнить внутреннюю разводку газа в доме. Остальные крымчане смогут воспользоваться кредитными средствами.