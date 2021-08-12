Лавров: Крым входит в Союзное государство как часть России

Крым является территорией России и входит в состав Союзного государства с Беларусью, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Так он прокомментировал слова президента Беларуси Александра Лукашенко о признании Крыма.

"У нас есть договор о Союзном государстве с Беларусью, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и РФ в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству, Республика Крым - это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", - сказал он журналистам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.