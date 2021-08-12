Новости

Исследование: В Европе резко подорожают новые автомобили 15:57
На Ямале инвалиду травмировали ногу при посадке на самолет 15:49
Лавров: Москва полагается на оценки США в вопросе сроков падения Кабула 15:40
Вышедшую из комы певицу МакSим перевели из реанимации в общую палату 15:36
Завершено расследование дела против экс-прокурора Новосибирска 15:31
Средний чек по ипотеке в России снизился впервые с ноября 15:21
Испанские кинематографистки протестуют против вручения награды Деппу 15:13
Собянин: День города в Москве пройдет 11-12 сентября 14:57
В Копейске открыли мемориал школьнику, спасшему детей ценой своей жизни 14:54
Сотрудник ФНС в Московской области платил налоги за граждан 14:44
Мосгорсуд рассмотрит иски книгоиздателей к Telegram 14:38
Все условия розыгрыша "Миллион призов" среди голосующих онлайн доступны на сайте ag-vmeste.ru 14:35
Лавров сравнил с шабашем предстоящий форум "Крымская платформа" 14:33
Отсутствие отметок в паспорте о детях и браке усложнит сделки с жильем 14:33
СК завершил расследование дела против директоров НПЗ "Терек" 14:29
Аксенов наградил олимпийского призера из Крыма Глеба Бакши 14:22
Средняя ставка по банковским вкладам выросла до рекордных значений 14:20
В Намибии с аукциона продали несколько десятков диких слонов 14:20
Численность молодежи в России достигла 39,1 млн человек 14:01
Беларусь планирует развивать базу для производства разнообразных вакцин 13:57
В Болгарии введут привилегии для вакцинированных граждан 13:52
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем 13:51
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране 13:47
Кандидатуру скончавшегося Пимашкова исключат из списка ЕР на выборы в ГД 13:41
ЕР представит список регионов, где не ведется работа по снижению цен 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 14:33
Рубрика: Власть

Лавров сравнил с шабашем предстоящий форум "Крымская платформа"

Текст: Юрий Когалов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал шабашем запланированный на конец августа форум "Крымская платформа", инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке вернуть полуостров под контроль Киева. Об этом глава МИД России заявил в ходе выступления на арт-кластере "Таврида", который проходит в Крыму.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В Крыму предупредили о подготовке новых провокаций Украиной

"Вот через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - отметил министр.

Лавров обратил внимание, что его поездку в Крым нельзя назвать официальным визитом. "Мы по своей стране с официальными визитами не ездим", - подчеркнул глава МИД.

Министр также отметил, что линия на укрепление суверенитета, которую проводит Россия, стала встречать сопротивление со стороны Запада, а когда там поняли, что нас с этого курса не сбить, стали наказывать, вводить санкции. Позицию Запада, закрывшего глаза на госпереворот на Украине в 2014 году, Лавров назвал позорной. "С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободное волеизъявление народа Крыма", - заявил глава МИД.

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины

Главное сегодня

ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Мишустин распорядился направить более 46 млрд рублей на выплаты медикам
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране
Розыгрыш 20 квартир и 100 машин пройдет в Москве среди участников онлайн-голосования
СМИ: Россиянам вернут незаконно изъятые пенсионные накопления
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите