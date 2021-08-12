Лавров сравнил с шабашем предстоящий форум "Крымская платформа"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал шабашем запланированный на конец августа форум "Крымская платформа", инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке вернуть полуостров под контроль Киева. Об этом глава МИД России заявил в ходе выступления на арт-кластере "Таврида", который проходит в Крыму.

"Вот через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - отметил министр.

Лавров обратил внимание, что его поездку в Крым нельзя назвать официальным визитом. "Мы по своей стране с официальными визитами не ездим", - подчеркнул глава МИД.

Министр также отметил, что линия на укрепление суверенитета, которую проводит Россия, стала встречать сопротивление со стороны Запада, а когда там поняли, что нас с этого курса не сбить, стали наказывать, вводить санкции. Позицию Запада, закрывшего глаза на госпереворот на Украине в 2014 году, Лавров назвал позорной. "С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободное волеизъявление народа Крыма", - заявил глава МИД.