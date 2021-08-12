Лавров: Запад прекрасно знает о принадлежности Крыма России

На Западе "прекрасно осознают, что Крым - российский". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках арт-кластера "Таврида", передает ТАСС.

По словам министра, западные страны, отказываясь признавать реальность, пытаются вывести Россию из равновесия и подыгрывают "пещерным инстинктам" и "неонацистским действиям" киевского режима. Однако тем самым они "себя загоняют в угол, откуда потом будет очень трудно выползать". "А выползать все равно придется", - уверен Лавров.

Он также напомнил о недавних словах президента Украины Владимира Зеленского, которые фактически перекликаются с заявлениями идеологов майдана семилетней давности. Те утверждали, что русских надо изгнать из Крыма, поскольку они никогда не станут думать и говорить по-украински.