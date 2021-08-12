На Дону - новый рекорд по зерну

- Донские хлеборобы побили исторический рекорд. Урожай даже больше, чем был у нас в самом щедром 2017 году. Тогда валовой сбор ранних зерновых составил 12,65 миллиона тонн, - констатировал глава региона.
Несмотря на аномальную засуху прошлой осенью и обильные ливни весной этого года, 98 процентов обследованного зерна собранного урожая - это высококачественное продовольственное зерно, востребованное на мировом рынке, подчеркнул губернатор.
Больше всех намолотили аграрии Сальского (781,5 тысяч тонн), Зерноградского (658,1) и Зимовниковского (640,4 тысячи тонн) районов. Средняя урожайность составила 37,9 центнера с гектара - это почти на три центнера выше, чем в прошлом году. Лучший показатель у Мясниковского района - 52,4 центнера.
Стоит сказать, что еще несколько лет назад урожай в шесть-семь миллионов тонн на Дону считался нормой. И власти существенно пересмотрели систему господдержки, сделав акцент на внедрение в эту отрасль современных технологий. Государственные субсидии пошли тем хозяйствам и фермерам, кто покупал новую сельхозтехнику, качественные элитные семена местных репродукций, применял достаточное количество удобрений и вообще работал, что называется, по науке. Результат не заставил себя ждать - урожайность, валовые сборы и доходы аграриев резко пошли в гору. С 2014 года урожай ранних зерновых на Дону не опускался ниже девяти миллионов тонн. Фактически регион за восемь лет удвоил свои производственные показатели.
При этом глава региона не раз подчеркивал, что, несмотря на успехи, господдержку сокращать не планируют. В этом году донские аграрии, например, получат на развитие более 6 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов.
В Стратегии-2030, принятой в регионе, акцент также делается на самые передовые отрасли сельского хозяйства: овощеводство (тепличное и открытого грунта), молочное животноводство, разведение высокопродуктивных пород КРС и так далее. У региона есть потенциал и к дальнейшему наращиванию валовых сборов зерна и экспорта, уверен губернатор. При этом планируется развивать собственную переработку уже в ближайшем будущем. Нужно увеличить производство "зерновых полуфабрикатов" и готовых продуктов (мука, отруби, аминокислоты, крахмал, сиропы и так далее) и уже с ними выходить на мировой рынок. Это позволит создать новые рабочие места в сельской местности, дать дополнительные налоги в местные бюджеты, так как добавочная стоимость этих продуктов будет оставаться внутри региона.
Кстати
Ростовская область вновь заняла первое место в России по количеству покупаемой сельхозтехники. В 2021 году темпы приобретения выше аналогичного периода предыдущего года в среднем на 35 процентов.