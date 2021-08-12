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12.08.2021 11:00
Рубрика: Экономика

На Дону - новый рекорд по зерну

Текст: Леонид Федоров
Урожай ранних зерновых в Ростовской области составил 12,685 млн тонн. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Василий Голубев.
Губернатор (на фото справа) поблагодарил всех тружеников села за ударный труд и высокий результат. Фото: Пресс-службы губернатора Ростовской области.

- Донские хлеборобы побили исторический рекорд. Урожай даже больше, чем был у нас в самом щедром 2017 году. Тогда валовой сбор ранних зерновых составил 12,65 миллиона тонн, - констатировал глава региона.

Несмотря на аномальную засуху прошлой осенью и обильные ливни весной этого года, 98 процентов обследованного зерна собранного урожая - это высококачественное продовольственное зерно, востребованное на мировом рынке, подчеркнул губернатор.

Больше всех намолотили аграрии Сальского (781,5 тысяч тонн), Зерноградского (658,1) и Зимовниковского (640,4 тысячи тонн) районов. Средняя урожайность составила 37,9 центнера с гектара - это почти на три центнера выше, чем в прошлом году. Лучший показатель у Мясниковского района - 52,4 центнера.

Стоит сказать, что еще несколько лет назад урожай в шесть-семь миллионов тонн на Дону считался нормой. И власти существенно пересмотрели систему господдержки, сделав акцент на внедрение в эту отрасль современных технологий. Государственные субсидии пошли тем хозяйствам и фермерам, кто покупал новую сельхозтехнику, качественные элитные семена местных репродукций, применял достаточное количество удобрений и вообще работал, что называется, по науке. Результат не заставил себя ждать - урожайность, валовые сборы и доходы аграриев резко пошли в гору. С 2014 года урожай ранних зерновых на Дону не опускался ниже девяти миллионов тонн. Фактически регион за восемь лет удвоил свои производственные показатели.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

При этом глава региона не раз подчеркивал, что, несмотря на успехи, господдержку сокращать не планируют. В этом году донские аграрии, например, получат на развитие более 6 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов.

В Стратегии-2030, принятой в регионе, акцент также делается на самые передовые отрасли сельского хозяйства: овощеводство (тепличное и открытого грунта), молочное животноводство, разведение высокопродуктивных пород КРС и так далее. У региона есть потенциал и к дальнейшему наращиванию валовых сборов зерна и экспорта, уверен губернатор. При этом планируется развивать собственную переработку уже в ближайшем будущем. Нужно увеличить производство "зерновых полуфабрикатов" и готовых продуктов (мука, отруби, аминокислоты, крахмал, сиропы и так далее) и уже с ними выходить на мировой рынок. Это позволит создать новые рабочие места в сельской местности, дать дополнительные налоги в местные бюджеты, так как добавочная стоимость этих продуктов будет оставаться внутри региона.

Кстати

Ростовская область вновь заняла первое место в России по количеству покупаемой сельхозтехники. В 2021 году темпы приобретения выше аналогичного периода предыдущего года в среднем на 35 процентов.

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