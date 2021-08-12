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12.08.2021 18:05
Рубрика: Власть

На юге России формируют боевой армейский резервный состав из 38 тыс. человек

Текст: Юрий Гаврилов
До конца августа в Южном военном округе собираются сформировать боевой армейский резервный состав - БАРС. Это своего рода второй фронт из запасников, которых в первую очередь призовут в строй в чрезвычайной ситуации. Например, если возникнет угроза вооруженного конфликта или агрессии против нашей страны. В мирное время резервистов будут готовить на военных сборах, а все условия их временной службы, в том числе финансовые, пропишут в специальном контракте.
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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БАРС на юге России планируют собрать немалый - 38 тысяч человек. Судя по словам начальника организационно-мобилизационного управления ЮВО Константина Запатоцкого, его укомплектуют не по принципу "берем всех подряд", а после жесткого отбора кандидатов. Этим сейчас как раз занимаются в штабе округа. С каждым из резервистов затем заключат контракт. Им государство гарантирует определенные выплаты, соответствующие воинскому званию, должности, длительности временного пребывания на службе и характеру выполняемых там задач. "Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей. Сержант-солдат - до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат - до 25 тыс. рублей", - пояснил Запатоцкий.

По его словам, при заключении первого контракта в зависимости от предусмотренного там времени пребывания в БАРС резервисту положена единовременная выплата: офицеру - в размере до 66 тыс. рублей, солдату-сержанту - до 39 тыс. рублей. Кроме того, запасников обеспечат бесплатной медпомощью, а в форс-мажорных обстоятельствах - страховыми выплатами. "Со всех сторон резервист будет защищен, как и действующий кадровый военный", - объяснил Запатоцкий. И еще один важный момент - за "временным военным" на время армейских сборов сохраняется основное место работы.

С функционалом резервистов в штабе округа тоже вроде бы определились. Начальник оргмобуправления округа сказал, что среди порученных им задач будут охрана и оборона особо важных объектов военного и государственного назначения, поддержание правопорядка, ликвидация последствий стихийных бедствий.

Сейчас в Южном военном округе готовят базу для размещения резервистов. Запатоцкий утверждает, что она будет соответствовать самым высоким стандартам. На этой базе с запасниками станут проводить теоретические занятия и организовывать их практическую подготовку, в том числе в стрельбе из всех видов стрелкового оружия, обучение вождению и т. д.

ЮВО выбрали в качестве места формирования боевого армейского резервного состава не случайно. В этом округе и раньше имелся мобилизационный людской резерв - около 400 человек. А Ростовская область являлась своего рода пионером в работе с такими людьми. Еще шесть лет назад ее комиссариат участвовал в эксперименте по внедрению новой системы комплектования войск гражданами, заключившими контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве. Первым подразделением из резервистов тогда стала мотострелковая рота территориальных войск.

Фото: Пресс-служба Западного военного округа
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Военный комиссар области полковник Игорь Егоров рассказал, что она укомплектована 116 казаками Всевеликого войска Донского. По словам офицера, это подразделение эффективно используют на разных учениях, и казаки успешно выполняют там учебно-боевые задачи. "В нашей области губернатор лично контролирует данный отбор. Наша область около 5 тыс. человек имеет резервистов. Это не военная тайна. Каждое муниципальное образование имеет свое задание и докладывает о ходе его выполнения", - объяснил военком.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России ЮФО

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