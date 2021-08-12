На Кубани членов ОПГ задержали за контрабанду леса на 20 млн рублей

В Краснодарском крае таможенники выявили организованную группу злоумышленников, которые по поддельным документам продавали в Китай лесоматериалы. Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, в группу входили граждане России, Украины и Китая, которые смогли вывезти больше тысячи кубометров леса.

- При таможенном декларировании предоставлялись фиктивные договоры купли-продажи товара, подтверждающие право владения, пользования и распоряжения экспортируемой древесиной, а также законность ее заготовки. Злоумышленники заключали внешнеторговые контракты через подконтрольные организации, находящиеся на территории России и Китая, - отметил заместитель начальника Краснодарской таможни Евгений Терлянский.

Вывозились из страны ценные дубовые породы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой". По этой статье контрабандистам может грозить от семи до двенадцати лет лишения свободы.