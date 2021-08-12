На одной из старейших ЛЭП на юге страны заменили устаревшие изоляторы

В текущем году на воздушной линии электропередачи 110 кВ "Колодезная-Черноземельская" 750 устаревших фарфоровых изоляторов заменены на современные стеклянные.

Новые изоляторы дополнили замененные на данной линии ранее, в период с 2018 по 2020 годы, 2,3 тысяч штук. Всего энергетики установили свыше трех тысяч новых изоляторов. Общая сумма затрат на эти мероприятия составила более трех миллионов рублей.

Воздушная линия 110 кВ "Колодезная-Черноземельская" построена в 1969 году и является одним из старейших энергообъектов на юге страны. Она задействована в энергосистемах Республики Калмыкия и Ставропольского края.

Изоляторы из стекла имеют перед фарфоровыми ряд преимуществ. Так, на прозрачном стекле легко визуально обнаружить повреждения, в том числе внутренние. Это позволяет реже проводить испытания напряжением и упрощает обслуживание ЛЭП.

Замена изоляторов необходима для бесперебойного и стабильного функционирования электросетевого комплекса, а главное, позволяет обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей Республики Калмыкия и Ставропольского края в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.