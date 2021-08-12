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12.08.2021 09:00

На одной из старейших ЛЭП на юге страны заменили устаревшие изоляторы

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
В текущем году на воздушной линии электропередачи 110 кВ "Колодезная-Черноземельская" 750 устаревших фарфоровых изоляторов заменены на современные стеклянные.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Новые изоляторы дополнили замененные на данной линии ранее, в период с 2018 по 2020 годы, 2,3 тысяч штук. Всего энергетики установили свыше трех тысяч новых изоляторов. Общая сумма затрат на эти мероприятия составила более трех миллионов рублей.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Воздушная линия 110 кВ "Колодезная-Черноземельская" построена в 1969 году и является одним из старейших энергообъектов на юге страны. Она задействована в энергосистемах Республики Калмыкия и Ставропольского края.

Изоляторы из стекла имеют перед фарфоровыми ряд преимуществ. Так, на прозрачном стекле легко визуально обнаружить повреждения, в том числе внутренние. Это позволяет реже проводить испытания напряжением и упрощает обслуживание ЛЭП.

Замена изоляторов необходима для бесперебойного и стабильного функционирования электросетевого комплекса, а главное, позволяет обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей Республики Калмыкия и Ставропольского края в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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