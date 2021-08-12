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12.08.2021 12:19
Рубрика: Происшествия

На востоке Крыма ливень подтопил десятки домов и трассу "Таврида"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В восточной части полуострова часть федеральной трассы "Таврида" оказалась подтопленной, из-за чего пришлось организовывать движение по временной схеме. Также подтоплены более двух десятков домов в селе Красногорка Ленинского района. Об этом сообщила пресс-нслужба ФКУ Упрдор "Тамань".

В Крыму ливень подтопил несколько сел и дорог

- На участке трассы "Таврида" в Ленинском районе (54-й - 55-й километр) движение временно осуществляется по направлению село Ленино - село Ильичева (55-й километр с выездом на 64-й). Причина - подтопление, вызванное обильными осадками.

Автомобилисты публикуют в соцсетях фото и видео с подтопленных участков. Сотрудники ГИБДД на месте регулируют движение транспорта.

В свою очередь, министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев сообщил о подтоплении 25 частных домов и 80 придомовых территорий в селе Красногорка Ленинском районе. К ликвидации последствий привлечены 85 человек от системы МЧС и 15 единиц техники. При необходимости к эвакуации людей готов транспорт. Но пострадавших по оперативной информации нет.

Напомним, на 12 августа в регионе было объявлено штормовое предупреждение о сильных ливнях и граде. До конца рабочей недели полуостров будет находится под влиянием атмосферных фронтальных разделов.

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