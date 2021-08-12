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Рубрика: Происшествия

Пожарные Волгоградской области спасли от огня хутор Каменночерновский

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МЧС России по Волгоградской области Фото: Пресс-служба МЧС России по Волгоградской области
Фото: Пресс-служба МЧС России по Волгоградской области

В Волгоградской области пожарные совместно с добровольцами из местных жителей отстояли от огня хутор Каменночерновский. Проведена частичная эвакуация населения.

Фото: Нина Слепцова/РИА Новости
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С помощью привлеченной из резерва техники МЧС удалось стабилизировать обстановку.

- Главное - удалось защитить населенный пункт от огня, спасти жизни и имущество людей. Ночь была беспокойная, но текущую задачу мы выполнили. Расслабляться нельзя, огонь пока не локализован, пожар развивается. Люди работают в лесных массивах, - сказал на оперативном совещании в штабе ЧС глава региона Андрей Бочаров.

Отметим, что из-за 40-градусной температуры воздуха на территории Волгоградской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Резко возросло число пожаров и возгораний. Только за последние два дня пожарным пришлось ликвидировать более 70 возгораний сухой растительности.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Лесные пожары

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