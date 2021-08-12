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12.08.2021 12:05
Рубрика: Происшествия

Тело утонувшей в Адлере девушки обнаружили в Абхазии

Текст: Михаил Сухарев

В Гагре на территории Абхазии нашли тело 22-летней девушки из Братска, которая пропала в районе Адлера 8 августа. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, она утонула в Краснодарском крае, а течение вынесло тело в соседнюю страну.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Тела всех утонувших на Ставрополье подростков нашли спасатели

- Девушка утонула в Адлере, и морским течением ее тело принесло в Гагру. Прибывшие в республику родственники опознали погибшую, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства Абхазии.

Сообщение об исчезновении Юлии появилось 9 августа, к ее поискам присоединились волонтеры, но обнаружить девушку и узнать о ее судьбе не смогли. Вскоре тело девушки транспортируют на родину.

Между тем, по данным МЧС Абхазии, в акватории Черного моря с начала 2021 года утонули уже 12 человек.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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