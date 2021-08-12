Тело утонувшей в Адлере девушки обнаружили в Абхазии

В Гагре на территории Абхазии нашли тело 22-летней девушки из Братска, которая пропала в районе Адлера 8 августа. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, она утонула в Краснодарском крае, а течение вынесло тело в соседнюю страну.

- Девушка утонула в Адлере, и морским течением ее тело принесло в Гагру. Прибывшие в республику родственники опознали погибшую, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства Абхазии.

Сообщение об исчезновении Юлии появилось 9 августа, к ее поискам присоединились волонтеры, но обнаружить девушку и узнать о ее судьбе не смогли. Вскоре тело девушки транспортируют на родину.

Между тем, по данным МЧС Абхазии, в акватории Черного моря с начала 2021 года утонули уже 12 человек.