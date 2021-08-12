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Рубрика: Происшествия

В Адыгее четыре человека погибли в ДТП

Текст: Юрий Гень (Адыгея)

В Адыгее в районе станицы Кужорской произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе двое их них были сотрудниками полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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ЧП произошло вечером 11 августа в Майкопском районе на 98-м километре автодороги "Кавказ". В условиях плохой видимости, во время проливного дождя, лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля: ВАЗ и Mazda. Машиной отечественного производства управляла 46-летняя женщина, проживавшая в Майкопском районе, иномаркой - 26-летний сотрудник полиции Майкопа. В ВАЗе также находились двое детей, которые перевозились с использованием детских удерживающих устройств, говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Адыгея.

В результате столкновения на месте аварии от полученных травм скончались водитель ВАЗ и 23-летний сотрудник полиции Майкопа, управлявший иномаркой.

На место ЧП прибыли машины скорой помощи, которые доставили в больницы двух детей в возрасте пяти и шести лет, а также 26-летнего полицейского. Но в ночь с 11 на 12 августа пятилетний ребенок и сотрудник МВД скончались. За жизнь второго ребенка продолжают бороться врачи.

Известно, что по факту этого ДТП министром внутренних дел по Республике Адыгея полковником полиции Иваном Бахиловым назначена служебная проверка, которая должна выяснить, виноваты ли были сотрудники полиции в этой аварии, и при каких обстоятельствах она произошла.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

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