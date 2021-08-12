В Крыму ливень подтопил несколько сел и дорог

Сильный ливневый дождь вечером в среду привел к подтоплению автодороги между селами Краснолесье и Доброе Симферопольского района. Также затруднено движение автотранспорта на трассе Симферополь - Ялта. ЧС произошла из-за перенаполнения природного естественного водоема - сообщила пресс-служба МЧС по РК.

- По состоянию на 21.30 подтоплена одноэтажный жилой многоквартирный дом и территории двух частных домовладений, - рассказали в МЧС. - Вода сходит самотеком. Ведется сбор и уточнение информации.

На место ЧС выехал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев, сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым, представители администрации Симферопольского района. Объявлен сбор оперативного штаба. Проводится обследование территорий населенного пункта.

Всего для ликвидации последствий привлекли 70 человек, 14 единиц техники. В том числе задействованы четыре мотопомпы и две лодки.

Напомним, на 12 августа в Крыму было объявлено штормовое предупреждение об очень сильных осадках и граде в центральных, южных и восточных районах полуострова.