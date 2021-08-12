В Крыму построят три мусороперерабатывающих завода

В Республике Крым построят три современных мусороперерабатывающих завода, места для которых сейчас уже подбираются.

- В текущем году начнется проектирование заводов за счет бюджетных средств, - уточнил Аксенов в программе "Прямая линия" на "Крым 24". - В рамках пилотного проекта, участниками которого станут Крым и Дагестан, запланировано строительство в Республике Крым трех современных мусороперерабатывающих заводов. Это государственный проект на сумму порядка девяти миллиардов рублей.

По словам Аксенова, необходимая на строительство заводов сумма уже заложена правительством РФ на следующий год, и сейчас идет синхронизация действий с федеральным оператором. Власти Крыма готовы отправить специалистов в любой регион РФ, чтоб познакомиться с технологиями и схемой работы хоть одного современного завода переработки ТКО. Но пока таких успешных примеров нет. Несколько лет власти поддерживали проект мусоросортировочной станции в симферопольской Каменке, но его владельцы так и не справились с валом поступающих отходов и не обеспечили идеальное санитарное состояние прилегающих территорий.

- Я считаю, что ни один частник завод построить не сможет, - уверен Аксенов. - Примеров работы частных мусороперерабатывающих предприятий в Российской Федерации практически нет. С учетом того, что Крыму недоступны импортные технологии, и санкционный режим нам будет мешать, я сторонник полностью организовать бюджетный процесс. Это было поддержано. При этом поддержана моя позиция, чтобы не проводить торги. Чтобы частники не заходили, различные "Рога и копыта", которые демпингуя, обваливают ситуацию, а потом наши МУПы берут на субподряд уже за меньший объем средств.

Сейчас, по оценке региональных властей, проблемы с уборкой и утилизацией есть практически во всех муниципалитетах. Поэтому сегодня на совещании, посвященном проблемным вопросам ЖКХ, Аксенов предложил рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности гендиректора одного из операторов обращения с ТКО - госпредприятия "Крымэкоресурсы".

- К сожалению, здесь завалили ситуацию, - констатировал Аксенов. - Я прошу служебное расследование провести и выяснить, почему допущены такие перекосы - почему Феодосия, Судак, Керчь оказались мусором завалены. В Симферополе плохо вывоз мусора организован - несвоевременно. Поэтому, наверное, пора ставить вопрос о замене руководителя.