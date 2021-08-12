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12.08.2021 18:24

В Ростове заработала площадка по переработке строительного мусора

Текст: Леонид Федоров
Не секрет, что утилизация строительного мусора в Ростове до сегодняшнего дня оставалась сложной проблемой - некоторые нерадивые бизнесмены, да и рядовые горожане, нередко выбрасывают его прямо у себя во дворах, возле мусорных жбанов. При этом управляющие компании такой мусор вывозить не обязаны, это не заложено в их тарифах. И стихийные "очаги" ложились дополнительным бременем на муниципалитеты, у которых не всегда хватало сил и средств на оперативное решение проблемы. Сейчас ситуация должна измениться.
Новая площадка открыта на 1-м Машиностротельном переулке, в Советском районе города. Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Новая площадка открыта на 1-м Машиностротельном переулке, в Советском районе города. Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Новая площадка открыта на 1-м Машиностротельном переулке, в Советском районе города. Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Первого августа региональный оператор "Чистый город" открыл первую в Ростове промышленную площадку по приему и утилизации строительных отходов. Она находится в северо-западный промзоне Советского района на 1-м Машиностротельном переулке и уже отлично себя зарекомендовала. Площадка включает в себя мобильное оборудование для утилизации строительных отходов, промышленные шредеры высокой производительности для измельчения отходов и прочее необходимое оборудование. Никакого складирования отходов здесь не будет, сразу после переработки они будут отправляться на Мясниковский МЭОК.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
В Ростове внедрена система раздельного сбора мусора

- Ежедневно Ростов производит около 11 тысяч тонн строительных отходов. Из них около 500 тонн - это нелегально выброшенный мусор, который недобросовестные компании и сами жители города выгружают вокруг контейнерных площадок, в рощах, в водоохранной зоне, не желая везти его в специально отведенные для этого места, - отмечает замглавы администрации горда по ЖКХ Алексей Пикалов. - Необходимые площадки накопления есть находятся в Мясниковском районе, Новочеркасске, Аксайском районе и так далее, но некоторым "проще" выгрузить все площадке либо заказать "серого" перевозчика, который довезет и вывалит все это в ближайшей лесополосе. Конечно, такая ситуация недопустима. Поэтому мы понимали, что нам нужна площадка, где мы могли принимать, сортировать и перерабатывать строительный мусор и вывозить его на мусорный полигон далеко за пределами города. И вот она появилась.

Стоимость утилизации здесь составит всего 600 рублей за тонну, что горазд дешевле, чем платить штрафы. Тем более что мониторинг в городе за такого рода нарушителями будет усиливаться, и правоохранительные органы будут активнее привлекать нарушителей к ответственности.

- Мы давно ждали такого решения. Ведь строительный мусор был настоящей проблемой для города, - говорит представитель Общественной палаты Ростова-на-Дону Николай Ларин. - Я думаю, что горожанам понравится такой цивилизованный подход. И тогда еще две-три подобные площадки появятся и в других районах города. Учитывая, что сознательность граждан тоже растет год от года, это позволит нам искоренить эту проблему.

- Работа в этом направлении будет продолжена. Мы делаем все от нас зависящее, но просим и ростовчан проявить социальную ответственность. Не выбрасывайте мусор где попало, не пользуйтесь услугами серых перевозчиков. В наших силах сделать город чище, - резюмировал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону: энергия, инвестиции, интеллект

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