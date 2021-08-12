Владимир Путин обсудил планы реконструкции центра Севастополя

О том, как привести в порядок исторический центр Севастополя, президент Владимир Путин поговорил с губернатором Михаилом Развожаевым на встрече в Кремле. Региональный лидер предложил поручить разработать правительственный план, определив источники финансирования по каждому зданию, чтобы в течение трех-четырех лет все завершить.

Водохранилище в Севастополе наполнено, проблем с запасами воды не возникнет по меньшей мере до конца 2022 года, заверил губернатор президента. Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Начиная встречу, Владимир Путин отметил, что уже многое сделано, но добавил, что "с советских времен, наверное, не было реконструкции того, что представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России".

"Действительно, очень многое сейчас делается благодаря вашим поручениям", - подтвердил Михаил Развожаев и отметил масштабное благоустройство общественных пространств. "Мы в том числе сейчас нащупываем подходы, как исторические здания жилые отреставрировать", - добавил губернатор. Остается большое количество значимых мест, которые составляют гордость "белокаменного, белоснежного Севастополя", "который на всех открытках", - они долгое время не приводились в порядок, заметил он.

Губернатор показал презентацию. На главной странице - Дворец детского и юношеского творчества, построенный до революции. Сейчас там пришлось повесить таблички "Осторожно, подходить запрещено". Привести в порядок нужно и знаменитые лестницы - Синопскую и Таврическую. Не завершена реконструкция Исторического бульвара, действия подрядчика расследуют правоохранительные органы - и, чтобы доделать, нужны еще средства.

Президент предложил подготовить обращение, на что Развожаев сказал, что как раз сейчас оно готовится. Он также предложил поручить разработать правительственный план. "По каждому зданию определить сроки, источники финансирования, чтобы это было в одном документе, и в течение трех-четырех лет привести главные исторические здания Севастополя в порядок, используя разные источники финансирования", - пояснил он.

Во время встречи Путин отметил рост промышленного производства и сельского хозяйства, а также профицит бюджета. Развожаев назвал профицит скромным и добавил, что по промышленности крупные проекты еще в процессе. Доля государственных инвестиций пока превалирует - один к пяти по сравнению с частными. Но здесь играют роль и санкционные ограничения. По словам губернатора, 60 процентов расходов бюджета идет на социальные нужды и инвестиции в капитальную инфраструктуру - в основном это детсады, школы и больницы.

Газификация увеличилась с 14 процентов до 41, оценил президент. "Стоимость проектных работ, стоимость оборудования - я уже об этом говорил, повторяться не буду: есть возможность все-таки минимизировать расходы граждан", - добавил он. Власти стараются продумать механизм для социально незащищенных категорий, чтобы бюрократические расходы "не грузили цену", и плюс сделать рассрочки или соцвыплаты, сообщил Развожаев.

Власти Севастополя рассчитывают за три-четыре года привести в порядок исторические здания

Докладывая о ситуации с водой, глава Севастополя заметил, что водохранилище полное, до конца следующего года и даже через год можно про эту тему забыть. Но все планы по трубам, скважинам и экономии воды выполняются. Потому что расслабляться никак нельзя с учетом риска дефицита, пояснил он.

Еще губернатор сообщил, что жителей Севастополя стало гораздо больше, уже 509 тысяч, демографический прирост за два года - 60 тысяч человек. "Больше, чем в Сочи, постоянного населения", - сравнил Путин.

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