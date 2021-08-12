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12.08.2021 11:02
Рубрика: Происшествия

Всех жителей волгоградского хутора эвакуировали из-за пожара

Текст: Елена Мелихова

В пункт временного размещение спасатели эвакуировали всех жителей хутора Каменночерновского в Волгоградской области.

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Такие меры были приняты в связи с природным пожаром, возникшем близ населенного пункта, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону. Как уточнили в ведомстве, горение происходит в лесном фонде. Пока угрозы населенным пунктам нет, но в случае усиления ветра она может появиться.

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении участвуют более 80 человек, задействовано 24 единицы техники.

Тем временем губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание в связи со сложившейся ситуацией. Глава региона поставил задачи перед профильными службами нарастить силы и средства на случай ухудшения ситуации.

Пункт временного размещения развернули в хуторе Лобойково.

Кстати

На территории Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

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