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12.08.2021 05:44

На Южном Урале выбрали лучшего механизатора

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 182(8533)
Областной конкурс трактористов-машинистов, проведенный в ходе региональной сельскохозяйственной выставки "День поля-2021" в поселке Тимирязевском Чебаркульского района, выявил лучших по профессии среди трех десятков участников.

Первое место в состязании занял механизатор кооператива "Беловский" Андрей Черных, второе - Валерий Сланин из хозяйства "Троицкое", бронза у Рината Галиулина из "Чебаркульской птицы".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Основные критерии мастерства, которые принимались в расчет организаторами конкурса, - глубина пахоты и ее равномерность, а также ровная поверхность вспашки, прямолинейность борозд и их заделка. В конкурсе на фигурное вождение трактора оценивалось выполнение операций на скорость: заезд в условный гараж задним ходом, движение по узкому коридору, фигурный проезд между колышками. Эти навыки нужны в повседневной работе, как, впрочем, и знание теории, правил безопасной эксплуатации машины, где положено подавать звуковой сигнал, когда следует поставить машину на ручной тормоз, застопорить прицеп.

Зрелищным получилось также внеконкурсное "Трактор-шоу", где участники блеснули филигранным вождением с нагрузкой: необходимо было зацепить груз крюком на сцепном устройстве, проехать по полю змейкой на скорость, не уронив этот груз, и вернуть его на место с точностью до сантиметра.

Лучших после всех испытаний наградили денежными призами. Кроме того, им вручили сертификаты на обучение управлению погрузчиком, экскаватором, автогрейдером, другими машинами.

Жюри оценивало заезд в условный гараж задним ходом, движение по узкому коридору, фигурный проезд между колышками

Сейчас Южный Урал готовится принять участие в общероссийском открытом чемпионате пахарей 18 сентября в Крыму. Регион представит на нем механизатор кооператива "Коелгинское" Сергей Суслов. В хозяйстве он трудится больше двух десятков лет, устроившись туда сразу после армии. В 2019-м Сергей стал лауреатом областного этапа.

- На территории УрФО у нас самая большая площадь пашни, наибольший объем производства мяса птицы, свинины, макаронных и крупяных изделий, которые получаем из зерна. А механизатор - одна из главных профессий в АПК, - заключает первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин. - Конкурсы поднимают ее престиж и помогают привлекать в отрасль молодежь.

Кстати

В 2021 году в регионе засеяли 157 тысяч гектаров твердой пшеницы, что на 11 тысяч больше, чем в 2020-м. Производство этой культуры выгодно аграриям, поскольку на нее сохраняется стабильный спрос у переработчиков, выпускающих макаронные изделия. Более того, в Челябинской области решились на эксперимент: на полях предприятия "Троицкое" проводят испытания нового перспективного сорта "Лариса" от Челябинского НИИ сельского хозяйства. В "Силаче" проверяют самые распространенные сорта из Казахстана, Самары, Омска, Алтая. Посеяли их в один день - 18 мая. По словам экспериментаторов, участок с "Ларисой" все-таки выделяется среди других делянок высоким стеблем и хорошо сформированным колосом, даже в засушливое лето. Окончательные результаты подведут после сбора урожая. Информацию направят в районные управления АПК.

На юге России выросла урожайность зерновых культур
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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