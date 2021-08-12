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Рубрика: Общество

На Южном Урале выбрали лучшие практики наставничества

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 182(8533)
Подведены итоги регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества". Экспертный совет определил тройку лидеров среди участников нацпроекта "Производительность труда", где системы обучения персонала наиболее эффективны.

Одним из призеров стал крупный производитель стекольной продукции.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- На нашем производстве много нюансов, - знакомит со спецификой предприятия руководитель отдела управления персоналом Ольга Кецери. - Подготовить для всех единый стандарт невозможно, так же, как и приставить к каждому сотруднику отдельного учителя, поэтому обычные практики наставничества у нас неприемлемы. Эксперты регионального фонда развития промышленности нашли выход: предложили ввести должность менеджера производственного обучения, отвечающего за всю профподготовку. Поначалу на каждого инструктора приходилось по 25 учеников, сейчас их число сократилось вдвое, поскольку проблема текучки кадров практически решена.

Вторым медалистом названо предприятие, выпускающее асептические медицинские системы. В экспертном совете констатировали, что ни одно учебное заведение не выпускает для него готовых специалистов, поэтому инженеров, монтажников, слесарей "доводят" на рабочих местах, но участие в нацпроекте открыло новую грань - приобретение навыков бережливого производства.

Благодаря наставникам до 85 процентов новичков проходят адаптацию без осложнений

- Это уже не обучение новичков, а повышение квалификации, которым занимаются мастера и бригадиры, - подчеркивает заместитель гендиректора предприятия Николай Федоров. - На ключевых участках на одного наставника приходится 2-3 ученика. Инженерная и конструкторская служба, проектное подразделение, монтажники, наладчики тоже в этом процессе, для нас такой порядок теперь - неотъемлемая часть работы.

Фото: iStock
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Третьим призером конкурса стал радиозавод, где нынешнюю систему наставничества внедрили несколько лет назад. Она помогает в социальной и профессиональной адаптации, передаче опыта молодежи. Но, прежде чем обучать новичков, наставники тоже проходят обучение: корпоративный тренинг и онлайн-тренинг по методологии.

- За четыре года работы программы подготовлено 88 наставников, которые готовы "подтянуть" коллег более чем по 30 рабочим и инженерным специальностям. Благодаря этому 85 процентов новичков преодолевают период адаптации без каких-то осложнений, а для самих наставников предусмотрены денежные выплаты, - уточняет гендиректор завода Александр Нестеров.

Лучшие практики решено тиражировать. Кроме того, победители регионального этапа поучаствуют во всероссийском. Напомним, что предприятия, дважды признанные лидерами на федеральном уровне, представляются к государственной награде, знаку отличия "За наставничество", который вручается в Кремле.

В России запустят программу наставничества для выпускников медвузов

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Национальные проекты 2019-2024

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