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Рубрика: Происшествия

На Урале парень спас от пожара соседских детей

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
В Свердловской области подросток вытащил из огня семерых соседских детей. Героя хотят наградить, а с родителями оставленных без присмотра малышей разберется прокуратура.

В одну из августовских ночей 17-летний житель села Чатлык Красноуфимского округа Свердловской области Сергей Тетеревков вышел во двор и увидел на соседней улице зарево пожара. Когда он прибежал на место, пламя охватило веранду жилого дома, и подойти к входной двери было нельзя.

Фото: Нина Слепцова/РИА Новости
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Сергей тут же разбил окно и залез в дом. Там спали трое детей - мальчик и две девочки, старшей шесть лет, младшей - всего два года. Юноша вынес малышей через окно и передал их подоспевшей родственнице. И тут же увидел, что огонь подбирался к еще одному дому. На стук в дверь никто не отозвался. Сергей отодвинул засов и разбудил соседей - мать и четверых детей. Они тут же проснулись и вышли на улицу. "Мне не было страшно, я боялся не успеть", - говорит Сергей.

Елизавета Лаишевцева, которая в тот злополучный день оставила дома детей и уехала в Красноуфимск, с ужасом вспоминает, как услышала о происшествии по телефону. У ее дома сгорели крыша и крыльцо, разбиты окна, и теперь в нем жить нельзя. Но главное, дети живы и здоровы, и она благодарна Сергею за их спасение. Благодарность герою выразит и МЧС - он получит соответствующую поступку награду.

Кстати, а вот к самой Елизавете Лаишевцевой есть вопросы у межрайонной прокуратуры. Оставив трех несовершеннолетних детей одних, мать нарушила Кодекс РФ об административных правонарушениях. В обстоятельствах дела разбираются правоохранители.

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