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12.08.2021 15:23
Рубрика: Общество

На Урале запатентовали умную гидропонную установку

Текст: Татьяна Воробьева
Молодые ученые Уральского государственного аграрного университета запатентовали уникальную - полностью автоматизированную - гидропонную установку.
Фото: Юлия Филимонова/ Уральский государственный аграрный университет Фото: Юлия Филимонова/ Уральский государственный аграрный университет
Фото: Юлия Филимонова/ Уральский государственный аграрный университет

В нее встроены датчики контроля влажности, температуры, освещения, состава окружающего воздуха и прочих параметров. Информация поступает на специальный прибор, который обрабатывает данные и, согласно запрограммированным алгоритмам, корректирует работу устройства. "Это позволяет с высокой точностью контролировать все процессы, исключая человеческий фактор", - отмечают в вузе.

Фото: ФГБНУ Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН
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Помимо этого установка оснащена роторным механизмом, благодаря которому растения вращаются вокруг лампы. Это дает возможность уменьшить расходы на электроэнергию, сэкономить посадочную площадь, а самое важное - увеличить скорость роста и созревания культур.

"Уникальность нашей разработки заключается в применении смарт-технологий - говорит Артем Садов, старший преподаватель факультета инженерных технологий УрГАУ . - Устройство, согласно выставленному режиму, само контролирует все ключевые параметры выращивания растений и даже самостоятельно смешивает в нужной пропорции удобрения в специальном отсеке".

По мнению авторов проекта, роторная гидропоника может стать альтернативным способом получения продуктов питания в городской среде. Изобретатели уверяют, что использовать их творение можно буквально в домашних условиях.

"Установка состоит из подставки с резервуаром, наполненным питательным раствором, и вращающегося с помощью двигателя колеса. Стаканчики с растениями размещаются во внутренней части колеса. Субстрат может быть любым. В центральной точке колеса вмонтирована лампа, которая за счет разных светодиодов позволяет регулировать спектр освещения", - пояснили в пресс-службе учебного заведения.

Свое изобретение ученые покажут во всей красе на Всероссийском Дне поля в селе Кадниково.

Кстати, там же в эти дни презентуют еще и новейшие сорта пшеницы и ячменя с рекордной урожайностью. Ученые Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства посеяли на демонстрационных участках экспозиции 5,5 гектаров с передовыми образцами культур. Среди перспективных сортов - яровая пшеница "Экстра" и яровой ячмень "Памяти Чепелева". По итогам прошлого года они показали выдающиеся результаты по урожайности - пшеница до 8 тонн с гектара, ячмень - 9,6.

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