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Рубрика: Происшествия

Жительница Урала пойдет под суд за убийство новорожденной дочери

Текст: Татьяна Воробьева

Жительницу Тавды - небольшого города на северо-востоке Свердловской области - будут судить за убийство собственной новорожденной дочери.

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По информации региональной прокуратуры, 12 апреля 31-летняя фигурантка родила в домашних условиях. Она положила живого младенца в мешок и выбросила в канаву: девочка умерла от удушья.

Женщина скрывала от окружающих что находится в положении, на учет к врачу не вставала. "Свой поступок она объяснила возникшими материальными трудностями. Вину в совершении преступления признала", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Свердловчанка обвиняется по статье 106 УК РФ "Убийство новорожденного". Максимальное наказание, которое ей грозит за это, - до пяти лет лишения свободы.

Дело будет рассматривать Тавдинский райсуд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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